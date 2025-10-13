Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Это позор для такого игрока. Возможно, Ребров его заменит»
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 06:35 |
275
0

Йожеф САБО: «Это позор для такого игрока. Возможно, Ребров его заменит»

Экс-игрок «Динамо» раскритиковал Анатолия Трубина

13 октября 2025, 06:35 |
275
0
Йожеф САБО: «Это позор для такого игрока. Возможно, Ребров его заменит»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал вратаря Анатолия Трубина за ошибку в матче против команды Исландии.

«А пропущенный гол в ближний угол – это позор для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», – сказал Йожеф Сабо.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела официальную тренировку в Кракове
Мальта – Босния и Герцеговина – 1:4. Товарищеский матч. Видео голов и обзор
Дания – Греция – 3:1. Как забил Хойлунд. Видео голов и обзор матча
Йожеф Сабо Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 9
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Футбол | 12 октября 2025, 08:12 11
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен

Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт

США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
Футбол | 13.10.2025, 06:17
США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Футбол | 12.10.2025, 15:17
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Ребров может остаться без вакансии тренера. Ему нашли замену
Сергей РЕБРОВ: «Я не могу сказать, что он является лидером сборной»
Футбол | 12.10.2025, 22:43
Сергей РЕБРОВ: «Я не могу сказать, что он является лидером сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Я не могу сказать, что он является лидером сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем