Йожеф САБО: «Это позор для такого игрока. Возможно, Ребров его заменит»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал вратаря Анатолия Трубина за ошибку в матче против команды Исландии.

«А пропущенный гол в ближний угол – это позор для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», – сказал Йожеф Сабо.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.