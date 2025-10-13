Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 00:21 |
Сабо посоветовал Реброву убрать одного игрока со стартового состава сборной

Бывший тренер сборной Украины недоволен выступлением защитника Ефима Конополи

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

В понедельник, 13 октября, состоится матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Азербайджана. Накануне этого противостояния бывший тренер «сине-желтой» команды Йожеф Сабо назвал игрока, которого стоит оставить на скамейке запасных:

– Как вы думаете, после Исландии ротация в составе нашей команды будет большой?

– Я бы на месте Реброва поменял Коноплю, но у нас нет правых защитников. Не знаю, почему Ребров не вызвал Караваева, который в отсутствие Тымчика может закрыть эту позицию. Конопля в отборе был просто никакой.

– Возможно, Ребров держит Коноплю из-за того, что он рыжий, как говорил нам Леоненко, ведь тренеры часто суеверные люди?

– (Смеется – прим) Может быть и так, не знаю. Однако так нельзя играть – устраивать проходной двор на правом фланге!– уверен Сабо.

После трех туров подопечные Сергея Реброва набрали четыре балла и занимают второе место в квартете D. Лидером группы остается сборная Франции, в активе которой девять пунктов из возможных девяти. Матч Украина – Азербайджан начнется в 21:45 по киевскому времени.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Йожеф Сабо Ефим Конопля Сергей Ребров
Николай Титюк
