Экс-игрок сборной Украины высказался о травме Судакова

Бывший игрок «Кривбасса» и «Зари», Дмитрий Хомченовский, поделился мыслями о том, как отсутствие вингера «Бенфики» Георгия Судакова повлияет на матч отбора к чемпионату мира против Азербайджана.

«Без Георгия нам будет действительно трудно – это вне всяких сомнений. Но Волошин сейчас в хорошей форме. Войти в такой матч непросто, однако он добавил объема и скорости – именно то, что нужно.

Когда игроки, выходящие со скамейки, усиливают игру – это очень круто. У нас достаточно топовых исполнителей, которые могут помочь в любой момент», – сказал Дмитрий.

Поединок между сборными Украины и Азербайджана пройдет 13 октября, начало в 21:45.