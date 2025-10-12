Поражение в спарринге. Александрия на своем поле уступила ЛНЗ
Поединок прошел в Александрии на стадионе «Ника»
Команды УПЛ паузу в чемпионате заполняют товарищескими матчами. «Александрия» на своем поле принимала ЛНЗ и уступила со счетом 1:2.
«Александрия» реализовала первый же свой момент. Счет в матче на 7-й минуте открыл Теди Цара.
ЛНЗ отыгрался перед перерывом. Шота Ноникашвили сравнял счет на 41-й минуте, отправив мяч в левую девятку ворот «Александрии».
Гости на достигнутом не остановились. На 67-й минуте Вячеслав Танковский вывел ЛНЗ вперед. Этот гол стал последним в матче.
Товарищеский матч. 12 октября. Александрия, стадион «Ника»
Александрия – ЛНЗ – 1:2
Голы: Цара, 7 – Ноникашвили, 41, Танковский, 68
