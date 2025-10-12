Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поражение в спарринге. Александрия на своем поле уступила ЛНЗ
Товарищеские матчи
Александрия
12.10.2025 14:00 1 : 2
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 16:02
232
0

Поражение в спарринге. Александрия на своем поле уступила ЛНЗ

Поединок прошел в Александрии на стадионе «Ника»

12 октября 2025, 16:02
232
0
Поражение в спарринге. Александрия на своем поле уступила ЛНЗ
ФК Александрия

Команды УПЛ паузу в чемпионате заполняют товарищескими матчами. «Александрия» на своем поле принимала ЛНЗ и уступила со счетом 1:2.

«Александрия» реализовала первый же свой момент. Счет в матче на 7-й минуте открыл Теди Цара.

ЛНЗ отыгрался перед перерывом. Шота Ноникашвили сравнял счет на 41-й минуте, отправив мяч в левую девятку ворот «Александрии».

Гости на достигнутом не остановились. На 67-й минуте Вячеслав Танковский вывел ЛНЗ вперед. Этот гол стал последним в матче.

Товарищеский матч. 12 октября. Александрия, стадион «Ника»

Александрия – ЛНЗ – 1:2

Голы: Цара, 7 – Ноникашвили, 41, Танковский, 68

Инфографика

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Александрия - ЛНЗ Александрия ЛНЗ Черкассы Вячеслав Танковский Шота Ноникашвили Теди Цара
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
