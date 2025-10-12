WTA12 октября 2025, 13:30 | Обновлено 12 октября 2025, 13:49
363
0
Джессика Пегула – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Ухане
12 октября 2025, 13:30 | Обновлено 12 октября 2025, 13:49
363
0
12 октября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В решающем поединке сойдутся Джессика Пегула (США, WTA 6) и Коко Гауфф (США, WTA 3). Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Пегулы.
Победительница выиграл трофей китайского тысячника.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2025, 17:00 19
В мадридском клубе будут делать ставку на молодого Франа Гонсалеса
Теннис | 12 октября 2025, 12:25 3
Юлия в двух сетах уверенно разобралась с Тамарой в финальном раунде отбора
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Футбол | 12.10.2025, 13:17
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Комментарии 0
Популярные новости
12.10.2025, 06:23 5
11.10.2025, 00:23 5
10.10.2025, 23:43 242
11.10.2025, 06:23 4
11.10.2025, 13:11 7
12.10.2025, 01:23 1
Футбол