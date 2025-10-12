Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 октября 2025, 13:30 | Обновлено 12 октября 2025, 13:49
Джессика Пегула – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Ухане

Джессика Пегула – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

12 октября состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В решающем поединке сойдутся Джессика Пегула (США, WTA 6) и Коко Гауфф (США, WTA 3). Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Пегулы.

Победительница выиграл трофей китайского тысячника.

Джессика Пегула Коко Гауфф смотреть онлайн WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
