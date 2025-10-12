Артур Риндеркнеш – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 октября проходит финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В решающем поединке играют Артур Риндеркнеш (Франция, ATP 54) и Валентен Вашеро (Монако, ATP 204). Время начала игры – 11:40 по Киеву.

Это первая встреча соперников.

Победитель противостояния выиграет трофей Мастерса.