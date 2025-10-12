ATP12 октября 2025, 11:55 | Обновлено 12 октября 2025, 12:04
Артур Риндеркнеш – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 1000 в Шанхае
12 октября проходит финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.
В решающем поединке играют Артур Риндеркнеш (Франция, ATP 54) и Валентен Вашеро (Монако, ATP 204). Время начала игры – 11:40 по Киеву.
Это первая встреча соперников.
Победитель противостояния выиграет трофей Мастерса.
