Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
12 октября 2025, 11:55 | Обновлено 12 октября 2025, 12:04
Артур Риндеркнеш – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 1000 в Шанхае

Артур Риндеркнеш – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Артур Риндеркнеш и Валентен Вашеро

12 октября проходит финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В решающем поединке играют Артур Риндеркнеш (Франция, ATP 54) и Валентен Вашеро (Монако, ATP 204). Время начала игры – 11:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперников.

Победитель противостояния выиграет трофей Мастерса.

Валентен Вашеро Артур Риндеркнеш смотреть онлайн ATP Шанхай
