Перед игрой с Динамо: в Зорю приехали два легионера

Как стало известно Sport.ua паузу в УПЛ, вызванную международными матчами сборных футболисты «Зари» заполнили 11 октября спаррингом с «Оболонью».

По имеющейся информации в середине первого тайма луганчанин Игорь Горбач не реализовал пенальти, проиграв дуэль новому вратарю киевлян Виталию Чеботареву, ранее выступавшему за перволиговый ФК «ЮКСА». Основные события разворачивались после перерыва. На 63-й минуте капитан «Зари» Филипп Будковский открыл счет, но под занавес противостояния, прошедшего на встречных курсах «пивовар» Денис Устименко после подачи углового спас свою команду от поражения – 1:1.

В этом контрольном матче приняли участие два потенциальных новичка «Зари», которые находятся на просмотре. Оба легионера, фланговые полузащитники, один из них француз Марк Томас, другой – появился в расположении луганчан только недавно – африканец. Останутся ли они в «Заре» станет известно на следующей неделе.

После выходного дня подопечные Виктора Скрипника начнут подготовку к календарному матчу 9-го тура УПЛ с киевским «Динамо», который состоится 18 октября.