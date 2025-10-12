Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
Англия
12 октября 2025, 09:04
ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс

Блогер посвятил гол украинскому вингеру

ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский футбольный блоггер mmuhaa23 выпустил видеоролик, в котором в течение 15 дней употреблял мельдоний – запрещенное для профессиональных футболистов вещество, при употреблении которого Михаила Мудрика отстранили от футбола в декабре 2024 года.

Сам футболист довольно жестко отреагировал на видео, написав гневный комментарий в одной из социальных сетей блогера. Михаила поддержал и полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, оставив под корреспонденцией блогера эмодзи клоунов.

После скандальной ситуации блогер снова вышел на публику. Муха сыграл за PROFAN В одном из медиафутбольных турниров и снова вспомнил украинского вингера Михаила Мудрика.

Блогеру удалось забить гол. После точного удара Муха эмоционально отпраздновал, посвятив забитый гол именно Михаилу: «Миша, я с тобой», – было написано на футболке у блогера.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

По теме:
ФОТО. Рубен Невеш посвятил гол Диогу Жоте. Красивый поступок
ФОТО. Гюндоган шокирован рационом новых партнеров. Он запретил продукт
ФОТО. Реакция Андрея Шевченко на победу сборной Украины над Исландией
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига мельдоний Михаил Мудрик Челси lifestyle
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
