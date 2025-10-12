ФОТО. Блогер Муха обратился к Мудрику, устроив перформанс

Известный украинский футбольный блоггер mmuhaa23 выпустил видеоролик, в котором в течение 15 дней употреблял мельдоний – запрещенное для профессиональных футболистов вещество, при употреблении которого Михаила Мудрика отстранили от футбола в декабре 2024 года.

Сам футболист довольно жестко отреагировал на видео, написав гневный комментарий в одной из социальных сетей блогера. Михаила поддержал и полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, оставив под корреспонденцией блогера эмодзи клоунов.

После скандальной ситуации блогер снова вышел на публику. Муха сыграл за PROFAN В одном из медиафутбольных турниров и снова вспомнил украинского вингера Михаила Мудрика.

Блогеру удалось забить гол. После точного удара Муха эмоционально отпраздновал, посвятив забитый гол именно Михаилу: «Миша, я с тобой», – было написано на футболке у блогера.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.