Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»

Защитник сборной Исландии Исак-Бергманн Йоханнессон отметил свою ошибку в матче отбора ЧМ-2026 против Украины (3:5), однако удивлен тому, кк соперник реализовал свои моменты.

«Я собой недоволен. Моя ошибка привела к одному из голов. Я сделал пять таких передач в матче, и пятая привела к голу в наши ворота перед перерывом. Но я все равно никогда не видел такого, чтобы команда забила пять голов с таким низким xG».

«Это невероятно, но таков футбол», – считает Йоханнессон.

Сборная Украины набрала четыре очка и вышла на второе место в отборочной группе.