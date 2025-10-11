Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Исак-Бергманн Йоханнессон удивлен хG сборной Украины
Защитник сборной Исландии Исак-Бергманн Йоханнессон отметил свою ошибку в матче отбора ЧМ-2026 против Украины (3:5), однако удивлен тому, кк соперник реализовал свои моменты.
«Я собой недоволен. Моя ошибка привела к одному из голов. Я сделал пять таких передач в матче, и пятая привела к голу в наши ворота перед перерывом. Но я все равно никогда не видел такого, чтобы команда забила пять голов с таким низким xG».
«Это невероятно, но таков футбол», – считает Йоханнессон.
Сборная Украины набрала четыре очка и вышла на второе место в отборочной группе.
