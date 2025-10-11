Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 17:59 | Обновлено 11 октября 2025, 18:05
917
0

Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»

Исак-Бергманн Йоханнессон удивлен хG сборной Украины

11 октября 2025, 17:59 | Обновлено 11 октября 2025, 18:05
917
0
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Исландии Исак-Бергманн Йоханнессон отметил свою ошибку в матче отбора ЧМ-2026 против Украины (3:5), однако удивлен тому, кк соперник реализовал свои моменты.

«Я собой недоволен. Моя ошибка привела к одному из голов. Я сделал пять таких передач в матче, и пятая привела к голу в наши ворота перед перерывом. Но я все равно никогда не видел такого, чтобы команда забила пять голов с таким низким xG».

«Это невероятно, но таков футбол», – считает Йоханнессон.

Сборная Украины набрала четыре очка и вышла на второе место в отборочной группе.

По теме:
Латвия и Андорра устроили боевой поединок с четырьмя голами
«Могли забить больше». Нагельсманн недоволен победой над Люксембургом
Не только Судаков. Еще один хавбек пропустит матч сборной Украины
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11 октября 2025, 06:23 3
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины

Сине-желтые выиграли у команды Исландии со счетом 5:3

Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Футбол | 11 октября 2025, 15:59 0
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты
Кандидат в сборную Украины ушел от агента. Уже ищет другие варианты

Егор Твердохлеб решил сменить агента

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 20:18
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Футбол | 11.10.2025, 09:18
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Сергей КОВАЛЕВ: «То, что я увидел в Рейкьявике, стало для меня шоком»
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Футбол | 11.10.2025, 12:17
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 1
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем