  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 14:26 | Обновлено 11 октября 2025, 14:48
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Понравился мой второй гол. Классный получился»

Руслан оценил яркое возвращение в сборную Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Дженоа Руслан Малиновский вернулся в состав сборной Украины и в матче отбора ЧМ-2026 оформил дубль в ворота Исландии (5:3).

«Не помню, но это для меня, наверное, первый «Лев матча». Рад прежде всего за результат, за победу. Было бы неприятно завершить этот поединок вничью. Мы выигрывали, отдали очень много сил, все ребята сражались за результат. Так что очень приятно, что выиграли. «Лев матча» – награда индивидуальная, а мы выступаем в командном виде спорта. Я считаю, что и Виталий Миколенко классно сыграл, и Ванат, и Шапаренко, и Волошин отлично на замену вышел. Защитники проделали очень много черновой работы. Это могу сказать о каждом игроке линии обороны.

Думал ли я про такое такое возвращение в национальную команду? Год пролетел очень быстро, и такое ощущение, что ничего не случилось. Не хочу оглядываться назад. Хочется побольше играть, ведь потерял много времени. Хочется дарить радость людям, показывать классный футбол. Это для меня самое главное. Из двух моих голов в ворота исландцев лучшим считаю второй. Классный получился...

Исландские болельщики только на барабанах играли, а наши скандировали, поддерживали. Было очень приятно. Спасибо, что они пришли и поддержали. Особенно в такую ​​совсем не жаркую погоду. Надеюсь, они не замерзли, а мы им подарили хорошие эмоции», – сказал Малиновский.

Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
