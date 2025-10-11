Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 11:22 | Обновлено 11 октября 2025, 11:36
Малиновский в поединке с Исландией отметил двойной юбилей

Хавбек «Дженоа» провел 50-й матч за сборную в 10-м для себя официальном турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Матчем с Исландией (5:3) Руслан Малиновский стартовал в 10-м для себя официальном турнире. Среди игроков сборной Украины он уступает по этому показателю только Андрею Ярмоленко и Андрею Пятову. Начиная с 2015 года, Малиновский выступал в трех чемпионатах мира (ЧМ-2018, 2022, 2026), в трех чемпионатах Европы (ЧЕ-2016, 2020, 2024) и в четырех розыгрышах Лиги наций (ЛН-2018, 2020, 2022, 2025).

В общей сложности Руслан провел на высшем уровне на сегодняшний день 50 матчей (ЧМ – 12, ЧЕ 24, ЛН – 14), став 11-м игроком, достигшим этого рубежа.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

82

35

33

14

Андрей ШЕВЧЕНКО

74

45

29

-

Андрей ПЯТОВ

73

37

29

7

Анатолий ТИМОЩУК

73

45

28

-

Николай МАТВИЕНКО

63

19

24

20

Тарас СТЕПАНЕНКО

60

21

29

10

Александр ШОВКОВСКИЙ

57

32

25

-

Александр ЗИНЧЕНКО

55

15

27

13

Олег ГУСЕВ

53

34

19

-

Роман ЯРЕМЧУК

51

10

21

20

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

50

12

24

14

Игроки сборной Украины, выступавшие в наибольшем количестве официальных турниров

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

12

4

4

4

Андрей ПЯТОВ

11

4

4

3

Александр ЗИНЧЕНКО

10

3

3

4

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

10

3

3

4

Тарас СТЕПАНЕНКО

10

3

3

3

Николай МАТВИЕНКО

9

3

2

4

Андрей ШЕВЧЕНКО

9

4

5

-

Евгений КОНОПЛЯНКА

8

2

4

2

Сергей СИДОРЧУК

8

2

3

3

Анатолий ТИМОЩУК

8

4

4

-

Виктор ЦЫГАНКОВ

8

2

2

4

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.

