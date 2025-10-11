Малиновский в поединке с Исландией отметил двойной юбилей
Хавбек «Дженоа» провел 50-й матч за сборную в 10-м для себя официальном турнире
Матчем с Исландией (5:3) Руслан Малиновский стартовал в 10-м для себя официальном турнире. Среди игроков сборной Украины он уступает по этому показателю только Андрею Ярмоленко и Андрею Пятову. Начиная с 2015 года, Малиновский выступал в трех чемпионатах мира (ЧМ-2018, 2022, 2026), в трех чемпионатах Европы (ЧЕ-2016, 2020, 2024) и в четырех розыгрышах Лиги наций (ЛН-2018, 2020, 2022, 2025).
В общей сложности Руслан провел на высшем уровне на сегодняшний день 50 матчей (ЧМ – 12, ЧЕ 24, ЛН – 14), став 11-м игроком, достигшим этого рубежа.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
82
|
35
|
33
|
14
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
74
|
45
|
29
|
-
|
Андрей ПЯТОВ
|
73
|
37
|
29
|
7
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
73
|
45
|
28
|
-
|
Николай МАТВИЕНКО
|
63
|
19
|
24
|
20
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
60
|
21
|
29
|
10
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
57
|
32
|
25
|
-
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
55
|
15
|
27
|
13
|
Олег ГУСЕВ
|
53
|
34
|
19
|
-
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
51
|
10
|
21
|
20
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
50
|
12
|
24
|
14
Игроки сборной Украины, выступавшие в наибольшем количестве официальных турниров
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
12
|
4
|
4
|
4
|
Андрей ПЯТОВ
|
11
|
4
|
4
|
3
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
10
|
3
|
3
|
4
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
10
|
3
|
3
|
4
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
10
|
3
|
3
|
3
|
Николай МАТВИЕНКО
|
9
|
3
|
2
|
4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
9
|
4
|
5
|
-
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
8
|
2
|
4
|
2
|
Сергей СИДОРЧУК
|
8
|
2
|
3
|
3
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
8
|
4
|
4
|
-
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
8
|
2
|
2
|
4
ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.
