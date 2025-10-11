Малиновский в поединке с Исландией отметил двойной юбилей

Матчем с Исландией (5:3) Руслан Малиновский стартовал в 10-м для себя официальном турнире. Среди игроков сборной Украины он уступает по этому показателю только Андрею Ярмоленко и Андрею Пятову. Начиная с 2015 года, Малиновский выступал в трех чемпионатах мира (ЧМ-2018, 2022, 2026), в трех чемпионатах Европы (ЧЕ-2016, 2020, 2024) и в четырех розыгрышах Лиги наций (ЛН-2018, 2020, 2022, 2025).

В общей сложности Руслан провел на высшем уровне на сегодняшний день 50 матчей (ЧМ – 12, ЧЕ 24, ЛН – 14), став 11-м игроком, достигшим этого рубежа.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО 82 35 33 14 Андрей ШЕВЧЕНКО 74 45 29 - Андрей ПЯТОВ 73 37 29 7 Анатолий ТИМОЩУК 73 45 28 - Николай МАТВИЕНКО 63 19 24 20 Тарас СТЕПАНЕНКО 60 21 29 10 Александр ШОВКОВСКИЙ 57 32 25 - Александр ЗИНЧЕНКО 55 15 27 13 Олег ГУСЕВ 53 34 19 - Роман ЯРЕМЧУК 51 10 21 20 Руслан МАЛИНОВСКИЙ 50 12 24 14

Игроки сборной Украины, выступавшие в наибольшем количестве официальных турниров

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО 12 4 4 4 Андрей ПЯТОВ 11 4 4 3 Александр ЗИНЧЕНКО 10 3 3 4 Руслан МАЛИНОВСКИЙ 10 3 3 4 Тарас СТЕПАНЕНКО 10 3 3 3 Николай МАТВИЕНКО 9 3 2 4 Андрей ШЕВЧЕНКО 9 4 5 - Евгений КОНОПЛЯНКА 8 2 4 2 Сергей СИДОРЧУК 8 2 3 3 Анатолий ТИМОЩУК 8 4 4 - Виктор ЦЫГАНКОВ 8 2 2 4

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.