Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после победы в Исландии
Именитый тренер отметил не самую уверенную игру «сине-желтых» в обороне
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после матча в квалификации ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва победили команду Исландии со счетом 5:3. Специалист отметил не слишком уверенную игру «сине-желтых» в обороне:
– После того, как счет стал 3:3, вы не разнервничались?
– Я тренер, и в таких ситуациях бывал, поэтому воспринял это спокойнее. Расслабились, иное объяснение тому, что мы пропустили два мяча и дали догнать себя оппоненту, я не нахожу.
– Был ли в составе сборной Украины разочаровавший вас футболист?
– Я не буду называть фамилий, а просто скажу о не самой лучшей игре команды в обороне. Надо быть внимательнее, – прокомментировал Маркевич.
В следующем матче, который пройдет 13 октября, сборная Украины встретится на номинально домашнем стадионе с Азербайджаном. На данный момент подопечные Реброва набрали четыре балла и занимают второе место, отставая от лидера – Франции – на пять пунктов.
