Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после победы в Исландии
Чемпионат мира
Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после победы в Исландии

Именитый тренер отметил не самую уверенную игру «сине-желтых» в обороне

Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после победы в Исландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины после матча в квалификации ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва победили команду Исландии со счетом 5:3. Специалист отметил не слишком уверенную игру «сине-желтых» в обороне:

– После того, как счет стал 3:3, вы не разнервничались?

– Я тренер, и в таких ситуациях бывал, поэтому воспринял это спокойнее. Расслабились, иное объяснение тому, что мы пропустили два мяча и дали догнать себя оппоненту, я не нахожу.

– Был ли в составе сборной Украины разочаровавший вас футболист?

– Я не буду называть фамилий, а просто скажу о не самой лучшей игре команды в обороне. Надо быть внимательнее, – прокомментировал Маркевич.

В следующем матче, который пройдет 13 октября, сборная Украины встретится на номинально домашнем стадионе с Азербайджаном. На данный момент подопечные Реброва набрали четыре балла и занимают второе место, отставая от лидера – Франции – на пять пунктов.

По теме:
Маркевич рассказал о своей реакции на камбек Украины в игре с Исландией
Третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей
Малиновский стал самым возрастным автором дубля в сборной после Шевченко
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Мирон Маркевич
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
