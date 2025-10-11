Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Исландии: «Я не уверен, что это соответствовало ходу игры»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 09:26 | Обновлено 11 октября 2025, 09:28
1329
1

Игрок сборной Исландии: «Я не уверен, что это соответствовало ходу игры»

Исак Йоуганессон прокомментировал игру со сборной Украины

11 октября 2025, 09:26 | Обновлено 11 октября 2025, 09:28
1329
1 Comments
Игрок сборной Исландии: «Я не уверен, что это соответствовало ходу игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Исак Йоуганессон

Хавбек сборной Исландии Исак Йоуганессон прокомментировал матч со сборной Украины, в котором его команда уступила со счетом 3:5:

«Это касалось всей игры в целом – мы делали бессмысленные ошибки. Иногда мы играли очень хорошо, но иногда – очень плохо, позволяя сопернику забивать легкие голы. Делали глупые ошибки, один гол в первом тайме на моей совести, когда я отдал мяч сопернику. Мы забили три мяча, но играли слишком по-детски и также пропустили. Это очень обидно и оставляет горькое ощущение.

Мне показалось, что они забивали практически с каждого удара из-за пределов штрафной. Один раз – прямо в девятку, другой – спокойно положили мяч в угол, как будто в этом ничего сложного. Они забили пять, но я не уверен, что это соответствовало ходу игры.

Казалось, у них все залетало, тогда как мы сами дарили им бессмысленные голы. Мы должны взять на себя ответственность и сделать из этого выводы. Я беру на себя ответственность за третий гол, Микаэль – за второй. В конце мы тоже допустили ошибки. Так бывает, это невероятно обидно, но мы проанализируем все и в следующий раз сыграем лучше».

По теме:
Буряк выбрал троих игроков сборной Украины, которые впечатлили сильнее всех
Матвиенко вошел в топ-10 гвардейцев сборной Украины
Украинский тренер: «Судьба Реброва? Не о чем дальше говорить»
видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Исландии по футболу Исландия - Украина
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 11 октября 2025, 09:51 0
Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 11 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
Футбол | 11 октября 2025, 06:31 7
Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина

Поединок выиграли сине-желтые, но наивысший балл получил Альберт Гудмундссон (8.7)

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 20:18
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10.10.2025, 15:20
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
У нас те саме було після гри з Азербайджаном 
Ответить
0
Популярные новости
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 3
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 1
Бокс
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем