Игрок сборной Исландии: «Я не уверен, что это соответствовало ходу игры»

Хавбек сборной Исландии Исак Йоуганессон прокомментировал матч со сборной Украины, в котором его команда уступила со счетом 3:5:

«Это касалось всей игры в целом – мы делали бессмысленные ошибки. Иногда мы играли очень хорошо, но иногда – очень плохо, позволяя сопернику забивать легкие голы. Делали глупые ошибки, один гол в первом тайме на моей совести, когда я отдал мяч сопернику. Мы забили три мяча, но играли слишком по-детски и также пропустили. Это очень обидно и оставляет горькое ощущение.

Мне показалось, что они забивали практически с каждого удара из-за пределов штрафной. Один раз – прямо в девятку, другой – спокойно положили мяч в угол, как будто в этом ничего сложного. Они забили пять, но я не уверен, что это соответствовало ходу игры.

Казалось, у них все залетало, тогда как мы сами дарили им бессмысленные голы. Мы должны взять на себя ответственность и сделать из этого выводы. Я беру на себя ответственность за третий гол, Микаэль – за второй. В конце мы тоже допустили ошибки. Так бывает, это невероятно обидно, но мы проанализируем все и в следующий раз сыграем лучше».