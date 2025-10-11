ВИДЕО. Комментарии Реброва после сумасшедшего матча с Исландией

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Команды сыграли на стадионе «Лейгартальсветлюр» в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Дубль за подопечных Сергея Реброва оформил Руслан Малиновский. Еще по одному мячу забили Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный и Олег Очеретько.

Украина обошла Исландию в квартете D и теперь занимает второе место с 4 очками. У Исландии третья позиция и три пункта.

