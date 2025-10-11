ВИДЕО. Комментарии Реброва после сумасшедшего матча с Исландией
Сборная Украины добыла победу со счетом 5:3
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.
Команды сыграли на стадионе «Лейгартальсветлюр» в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивный обозреватель
Дубль за подопечных Сергея Реброва оформил Руслан Малиновский. Еще по одному мячу забили Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный и Олег Очеретько.
Украина обошла Исландию в квартете D и теперь занимает второе место с 4 очками. У Исландии третья позиция и три пункта.
Видео с комментариями главного тренера сборной Украины Сергея Реброва смотрите на youtube-канале Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва взяла важные три очка
В мадридском клубе планируется перестройка