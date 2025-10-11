Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Комментарии Реброва после сумасшедшего матча с Исландией
Сборная УКРАИНЫ
Сборная Украины добыла победу со счетом 5:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Команды сыграли на стадионе «Лейгартальсветлюр» в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивный обозреватель

Дубль за подопечных Сергея Реброва оформил Руслан Малиновский. Еще по одному мячу забили Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный и Олег Очеретько.

Украина обошла Исландию в квартете D и теперь занимает второе место с 4 очками. У Исландии третья позиция и три пункта.

Видео с комментариями главного тренера сборной Украины Сергея Реброва смотрите на youtube-канале Sport.ua

По теме:
Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
РЕБРОВ: Если б не было результата? Такое общество, такое восприятие сборной
Безумная реализация: Украина отгрузила Исландии пять голов при xG 0.62
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
