Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Лидер Реала рассказал о ментальных проблемах. И призвал к действию
11 октября 2025, 04:27
Джуд Беллингем призвал футболистов чаще говорить о ментальном здоровье

Instagram. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем призвал спортсменов «показывать уязвимость» и открыто говорить о психическом здоровье.

В интервью Laureus Sport 22-летний англичанин рассказал, что раньше читал все о себе в соцсетях, но понял, как это вредит ментальному состоянию: «Я пытался сохранять образ сильного атлета, которому никто не нужен. Но правда в том, что мы все нуждаемся в поддержке. Гораздо легче становится, когда говоришь о своих чувствах».

Беллингем подчеркнул, что соцсети создают новые формы давления и травли, а спортсменам важно быть примером откровенности для других: «Если мы показываем свою уязвимость, это помогает тем, кто страдает в тени».

С момента перехода из «Боруссии» в «Реал» в 2023 году Беллингем провёл 105 матчей, забил 38 голов и сделал 28 ассистов, став одним из самых узнаваемых игроков Европы.

Источник: Instagram
