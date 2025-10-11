Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров обратился к болельщикам после матча-триллера Исландия – Украина
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 07:22 |
Ребров обратился к болельщикам после матча-триллера Исландия – Украина

Тренер посоветовал набраться терпения

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал совет украинским болельщикам после победы в матче против Исландии.

«Болельщикам нужно запастись терпением, у нас молодая команда, мы будем дальше бороться», – сказал Ребров.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Квалификация чемпионата мира: экватор отбора в Северной Америке
ВИДЕО. Комментарии Реброва после сумасшедшего матча с Исландией
Сербия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
