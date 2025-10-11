Ребров обратился к болельщикам после матча-триллера Исландия – Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал совет украинским болельщикам после победы в матче против Исландии.

«Болельщикам нужно запастись терпением, у нас молодая команда, мы будем дальше бороться», – сказал Ребров.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.