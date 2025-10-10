Чемпионат мира10 октября 2025, 23:58 |
594
0
Когда Гуцуляк забивает, сборная Украины побеждает
Игрок Полесья забил в третьем победном матче национальной сборной
Когда Гуцуляк забивает, сборная Украины побеждает.
Футболист Полесья отличился 3-м голом за национальную команду.
Произошло это в выездном победном матче против сборной Исландии (5:3).
Интересным фактом является то, что в тех матчах, в которых забивал Алексей Гуцуляк, сборная Украины непременно побеждала.
- Исландия – Украина – 3:5
- Украина – Новая Зеландия 2:1
- Украина – Бельгия – 3:1
Также отметим, что дебютные голы за сборную забили Иван Калюжный и Олег Очеретько.
