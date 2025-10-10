Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Когда Гуцуляк забивает, сборная Украины побеждает
10 октября 2025, 23:58
Игрок Полесья забил в третьем победном матче национальной сборной

Когда Гуцуляк забивает, сборная Украины побеждает.

Футболист Полесья отличился 3-м голом за национальную команду.

Произошло это в выездном победном матче против сборной Исландии (5:3).

Интересным фактом является то, что в тех матчах, в которых забивал Алексей Гуцуляк, сборная Украины непременно побеждала.

  • Исландия – Украина – 3:5
  • Украина – Новая Зеландия 2:1
  • Украина – Бельгия – 3:1

Также отметим, что дебютные голы за сборную забили Иван Калюжный и Олег Очеретько.

По теме:
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
