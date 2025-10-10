Когда Гуцуляк забивает, сборная Украины побеждает.

Футболист Полесья отличился 3-м голом за национальную команду.

Произошло это в выездном победном матче против сборной Исландии (5:3).

Интересным фактом является то, что в тех матчах, в которых забивал Алексей Гуцуляк, сборная Украины непременно побеждала.

Исландия – Украина – 3:5

Украина – Новая Зеландия 2:1

Украина – Бельгия – 3:1

Также отметим, что дебютные голы за сборную забили Иван Калюжный и Олег Очеретько.