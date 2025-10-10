ВИДЕО. Пожар у исландцев. Второй гол: Гуцуляк вывел сборную Украины вперед
Алексей сделал счет 2:1 в матче квалификации ЧМ против сборной Исландии
27-летний правый вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк вывел сборную Украины вперед в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии.
Гуцуляк поразил ворота соперников на 45-й минуте встречи. Алексей сделал счет 2:1 в конце первого тайма.
Грубую ошибку допустил Микаэль Эллертсон, который промахнулся по мячу и не сумела выбить его с штрафной площади. Этим и воспользовался Гуцуляк.
Помимо Алексея, за сине-желтых в этой игре также отличился Руслан Малиновский на 14-й минуте.
Исландия и Украина играют на стадионе стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.
