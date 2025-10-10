Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пожар у исландцев. Второй гол: Гуцуляк вывел сборную Украины вперед
Чемпионат мира
10 октября 2025, 22:39 | Обновлено 10 октября 2025, 23:18
593
0

ВИДЕО. Пожар у исландцев. Второй гол: Гуцуляк вывел сборную Украины вперед

Алексей сделал счет 2:1 в матче квалификации ЧМ против сборной Исландии

10 октября 2025, 22:39 | Обновлено 10 октября 2025, 23:18
593
0
ВИДЕО. Пожар у исландцев. Второй гол: Гуцуляк вывел сборную Украины вперед

27-летний правый вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк вывел сборную Украины вперед в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии.

Гуцуляк поразил ворота соперников на 45-й минуте встречи. Алексей сделал счет 2:1 в конце первого тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Грубую ошибку допустил Микаэль Эллертсон, который промахнулся по мячу и не сумела выбить его с штрафной площади. Этим и воспользовался Гуцуляк.

Помимо Алексея, за сине-желтых в этой игре также отличился Руслан Малиновский на 14-й минуте.

Исландия и Украина играют на стадионе стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.

❗️ ВИДЕО. Пожар у исландцев. Второй гол: Гуцуляк вывел сборную Украины вперед

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет
ВИДЕО. Дубль Гудмундссона. Как Исландия сравняла счет в матче с Украиной
Алексей Гуцуляк видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Микаэль Эллертссон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 15:20 145
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Футбол | 10 октября 2025, 18:01 6
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины

Королевский клуб заинтересован в услугах вратаря «Жироны» Владислава Крапивцова

Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Футбол | 10.10.2025, 23:15
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 35
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем