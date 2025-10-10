РЕБРОВ: «Ребята понимают, насколько этот матч важен после потери очков»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел флеш-интервью перед матчем квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии:

«Я уверен, что мы готовы. Мы готовились. Ребята понимают, насколько этот матч важен после потери очков. Поэтому я уверен, что мы готовы.

У нас всегда есть ответственность. В любой команде, в которой ты работаешь тренером, это ответственность. Также и игроки. Мы напомнили, что играем в очень тяжелые для страны времена. Ни одного матча мы не сыграли дома, но мы чувствуем поддержку болельщиков. Они понимают сейчас, за кого они играют.

Мы очень благодарны фанатам за поддержку. Ребята понимают, насколько важна эта игра, каждая игра за сборную Украины. Мы будем бороться и будем все делать для победы».

Украина и Исландия начнут поединок 10 октября в 21:45 на арене Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.

В одном квартете сине-желтые и исландцы выступают вместе с Францией и Азербайджаном. По итогам двух туров у подопечных Сергея Реброва одно очков, у Исландии – три.