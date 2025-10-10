В Премьер-лигу приехал 24-летний легионер из чемпионата Франции
Луганская «Заря» может усилить состав и подписать вингера Марка Томаса
Луганская «Заря» продолжает заниматься на тренировочной базе и готовиться к возобновлению чемпионата Украины после окончания международной паузы.
Кроме того, представитель Премьер-лиги работает над усилением состава и пригласил на просмотр легионера из чемпионата Франции. В расположение команды прибыл 24-летний вингер Марк Томас.
Французского игрока в Украину лично пригласил главный тренер «Зари» Виктор Скрипник, который считает, что Марк добавит конкуренции в стартовом составе луганского клуба. Если легионер сможет успешно проявить себя на тренировочных занятиях, «Заря» подпишет его на правах свободного агента.
Стоит отметить, что Томас ранее был на просмотре в «Ворскле», но полтавский клуб не смог подписать игрока из-за трансферного бана. В своей карьере Марк играл в чемпионатах Франции («Мец» и «Ним»), Люксембурга и Бельгии.
Подопечные Скрипника набрали 11 баллов после восьми сыгранных туров и теперь занимают девятое место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 18 октября, «Заря» сыграет против киевского «Динамо».
