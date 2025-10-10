Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Премьер-лигу приехал 24-летний легионер из чемпионата Франции
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 19:17 |
603
0

В Премьер-лигу приехал 24-летний легионер из чемпионата Франции

Луганская «Заря» может усилить состав и подписать вингера Марка Томаса

10 октября 2025, 19:17 |
603
0
В Премьер-лигу приехал 24-летний легионер из чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Томас

Луганская «Заря» продолжает заниматься на тренировочной базе и готовиться к возобновлению чемпионата Украины после окончания международной паузы.

Кроме того, представитель Премьер-лиги работает над усилением состава и пригласил на просмотр легионера из чемпионата Франции. В расположение команды прибыл 24-летний вингер Марк Томас.

Французского игрока в Украину лично пригласил главный тренер «Зари» Виктор Скрипник, который считает, что Марк добавит конкуренции в стартовом составе луганского клуба. Если легионер сможет успешно проявить себя на тренировочных занятиях, «Заря» подпишет его на правах свободного агента.

Стоит отметить, что Томас ранее был на просмотре в «Ворскле», но полтавский клуб не смог подписать игрока из-за трансферного бана. В своей карьере Марк играл в чемпионатах Франции («Мец» и «Ним»), Люксембурга и Бельгии.

Подопечные Скрипника набрали 11 баллов после восьми сыгранных туров и теперь занимают девятое место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 18 октября, «Заря» сыграет против киевского «Динамо».

По теме:
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Челси готовит предложение по форварду из чемпионата Саудовской Аравии
300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
Заря Луганск Виктор Скрипник трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10 октября 2025, 05:40 1
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

Клуб готов расстаться с Маркиньосом

Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную
Футбол | 10 октября 2025, 18:03 4
Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную
Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную

Смогут ли Месси и Модрич преодолеть эту отметку?

Украинский легионер в Исландии рассказал о лидерах соперника и погоде
Футбол | 10.10.2025, 19:55
Украинский легионер в Исландии рассказал о лидерах соперника и погоде
Украинский легионер в Исландии рассказал о лидерах соперника и погоде
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем