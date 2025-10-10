Украинский клуб рассчитался с долгами, но остался с трансферным баном

Валерий Куценко, исполняющий обязанности главного тренера полтавской «Ворсклы», рассказал о финансовом состоянии команды, долгах, трансферном бане и дальнейших перпективах:

«Во-первых, если мы говорим о финансовых проблемах, то по состоянию на сегодняшний день задолженности перед игроками нет. Бывали определенные задержки, но не продолжительные.

Во-вторых, относительно бана, был разговор с руководством, спортивный директор разговаривал с коллективом и сказал, что нужно немного подождать. Все будет хорошо, но не так быстро. Сейчас в «Ворскле» продолжается перестройка, как в клубной структуре, так и в команде. Да, сейчас нам тяжело, но все, что руководство обещает, все и выполняет.

Будем рассчитывать только на тех игроков, кто сейчас в обойме. Пока есть бан, никого мы подписать, усилиться, не можем, к сожалению... И в такой ситуации очень многое зависит непосредственно от меня: смогу ли я достучаться до игроков, чтобы был нормальный микроклимат, чтобы мы дали бой «Левому Берегу» и следующим соперникам», – сообщил Куценко.

После десяти сыгранных туров полтавский клуб набрал 12 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 13 октября, «Ворскла» на выезде сыграет против киевского «Левого Берега».