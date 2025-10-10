Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Украина – фаворит? С Азербайджаном тоже были фаворитами»
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 14:22 | Обновлено 10 октября 2025, 14:33
120
0

Александр КУЧЕР: «Украина – фаворит? С Азербайджаном тоже были фаворитами»

Наставник оценил матч отбора ЧМ-2026

10 октября 2025, 14:22 | Обновлено 10 октября 2025, 14:33
120
0
Александр КУЧЕР: «Украина – фаворит? С Азербайджаном тоже были фаворитами»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины и нынешний тренер Черноморца Александр Кучер дал оценку матчу сборной Украины против Исландии в отборе ЧМ-2026.

«Знаете, трудно говорить о фаворитах. Мы уже имели матч с Азербайджаном – тоже считали, что Украина будет фаворитом. По контролю мяча это так и было, но по созданным моментам – нет. На бумаге все выглядит просто, а на поле все по-другому».

«Думаю, с Исландией тоже будет непросто, ведь это очень важная игра для обеих команд. Именно здесь может решиться судьба путевки в плей-офф чемпионата мира. Кто будет сильнее в этом матче, тот пойдет дальше. Все будет на кону».

« Конечно, хочется победы, но легко не будет – надо надеяться на лучшее», – сказал Кучер.

По теме:
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Исландии
Франция – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Бельгия – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Александр Кучер
Иван Зинченко Источник: NV.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 11:11 46
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 10 октября 2025, 10:30 9
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Мимо только 1 игрок. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров может рассчитывать на 23 футболиста

Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
Футбол | 10.10.2025, 12:35
Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Футбол | 09.10.2025, 15:17
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 53
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем