Александр КУЧЕР: «Украина – фаворит? С Азербайджаном тоже были фаворитами»

Экс-игрок сборной Украины и нынешний тренер Черноморца Александр Кучер дал оценку матчу сборной Украины против Исландии в отборе ЧМ-2026.

«Знаете, трудно говорить о фаворитах. Мы уже имели матч с Азербайджаном – тоже считали, что Украина будет фаворитом. По контролю мяча это так и было, но по созданным моментам – нет. На бумаге все выглядит просто, а на поле все по-другому».

«Думаю, с Исландией тоже будет непросто, ведь это очень важная игра для обеих команд. Именно здесь может решиться судьба путевки в плей-офф чемпионата мира. Кто будет сильнее в этом матче, тот пойдет дальше. Все будет на кону».

« Конечно, хочется победы, но легко не будет – надо надеяться на лучшее», – сказал Кучер.