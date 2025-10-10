Новый поворот в деле Алиева. Появилась скандальная информация

9 октября 2025 года стало известно, что Соломенский районный суд признал бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева виновным в деле об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно постановлению суда, на экс-футболиста должны были наложить штраф в размере 17 тысяч грн и лишить его водительских прав сроком на 1 год, однако Александру удалось избежать наказания.

Дело в том, что на момент заседания истек срок привлечения к административной ответственности – 3 месяца с момента правонарушения, поэтому в связи с этим суд принял решение закрыть производство по делу на основании пункта 7 части 1 статьи 247 КУоАП.

Новость об отсутствии наказания для известного экс-футболиста вызвала возмущение читателей СМИ.