Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый поворот в деле Алиева. Появилась скандальная информация
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 10:04 | Обновлено 10 октября 2025, 10:23
2278
4

Новый поворот в деле Алиева. Появилась скандальная информация

Соломенский районный суд закрыл административное дело в отношении экс-хавбека Динамо

10 октября 2025, 10:04 | Обновлено 10 октября 2025, 10:23
2278
4 Comments
Новый поворот в деле Алиева. Появилась скандальная информация
Александр Алиев

9 октября 2025 года стало известно, что Соломенский районный суд признал бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева виновным в деле об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно постановлению суда, на экс-футболиста должны были наложить штраф в размере 17 тысяч грн и лишить его водительских прав сроком на 1 год, однако Александру удалось избежать наказания.

Дело в том, что на момент заседания истек срок привлечения к административной ответственности – 3 месяца с момента правонарушения, поэтому в связи с этим суд принял решение закрыть производство по делу на основании пункта 7 части 1 статьи 247 КУоАП.

Новость об отсутствии наказания для известного экс-футболиста вызвала возмущение читателей СМИ.

По теме:
Ветераны Динамо потеряли места в старте из-за разногласий с Шовковским
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Александр Алиев суд штрафы алкоголь автомобиль Динамо Киев lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Єдиний державний реєстр судових рішень
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 07:11 69
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»
Футбол | 10 октября 2025, 09:51 1
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»

Главный тренер Ромы высказался в отношении нападающего команды и сборной Украины Артема Довбика

РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Футбол | 09.10.2025, 20:50
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо: «У него нет игровой практики. Ну, вы понимаете…»
Футбол | 10.10.2025, 08:42
Легенда Динамо: «У него нет игровой практики. Ну, вы понимаете…»
Легенда Динамо: «У него нет игровой практики. Ну, вы понимаете…»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
ну так саме тому і тягнулась справа так довго))))
Ответить
+1
Burevestnik
як казала Вєрка Сердючка:
"Яка сім'я - таке і сонечко"
Ответить
+1
Lulinnha
Подружка Алиева отработала рабочими органами. Вот и замяли дело. 
Ответить
0
Keen Vision
Що за ідіот це написав? Там різні правопорушення і строки притягнення інші. Закрили справу по хуліганству, а за нетверезе водіння притягнули.
Ответить
0
Популярные новости
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 6
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем