Испания
10 октября 2025, 23:58 | Обновлено 10 октября 2025, 23:59
«Он совершает ошибки». Мбаппе высказался о Ямале

Форвард Реала поддержал вингера Барселоны

10 октября 2025, 23:58 | Обновлено 10 октября 2025, 23:59
«Он совершает ошибки». Мбаппе высказался о Ямале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался об испанском вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале:

«Видно, что он очень увлечен футболом, и это самое важное. Все остальное – его личная жизнь, нужно дать ему покой. Он делает ошибки. В этом возрасте все делают ошибки. Что-то получается хорошо, что-то – нет...

Со временем он приобретет опыт и поймет, что для него правильно. Главное – смотреть на то, что он делает на поле. Если вне игры нет ничего серьезного, это не имеет значения. У него большой талант, и я желаю ему удачи на этом пути».

Ранее о Ламине Ямале высказался Хави.

Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Marca
