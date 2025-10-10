«Он совершает ошибки». Мбаппе высказался о Ямале

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался об испанском вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале:

«Видно, что он очень увлечен футболом, и это самое важное. Все остальное – его личная жизнь, нужно дать ему покой. Он делает ошибки. В этом возрасте все делают ошибки. Что-то получается хорошо, что-то – нет...

Со временем он приобретет опыт и поймет, что для него правильно. Главное – смотреть на то, что он делает на поле. Если вне игры нет ничего серьезного, это не имеет значения. У него большой талант, и я желаю ему удачи на этом пути».

Ранее о Ламине Ямале высказался Хави.