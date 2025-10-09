Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 октября 2025, 23:41
ФОТО. Жена нападающего сборной Украины показала свой роскошный отдых

Кристина Яремчук поразила подписчиков стильными архивными снимками из Лос-Анджелеса

Instagram. Кристина Яремчук

Супруга нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа ЯремчукаКристина Яремчук – опубликовала серию архивных фото из отпуска в Лос-Анджелесе.

На кадрах Кристина позирует на фоне пальм и жёлтого Porsche, демонстрируя безупречную фигуру, загар и уверенный стиль.

В образе – total black look: oversize худи, короткие шорты, солнцезащитные очки и кеды. Атмосфера фото – настоящий калифорнийский вайб.

Подписчики сразу засыпали звезду комплиментами, отмечая ее естественную красоту, уверенность и чувство стиля.

