ФОТО. Жена нападающего сборной Украины показала свой роскошный отдых

Супруга нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Кристина Яремчук – опубликовала серию архивных фото из отпуска в Лос-Анджелесе.

На кадрах Кристина позирует на фоне пальм и жёлтого Porsche, демонстрируя безупречную фигуру, загар и уверенный стиль.

В образе – total black look: oversize худи, короткие шорты, солнцезащитные очки и кеды. Атмосфера фото – настоящий калифорнийский вайб.

Подписчики сразу засыпали звезду комплиментами, отмечая ее естественную красоту, уверенность и чувство стиля.