Коуч Исландии: «Надеюсь, воспользуемся, что украинцы не в лучшей форме»
Арнар Гуннлаугссон дал пресс-конференцию перед игрой квалификации ЧМ
Накануне матча отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина в Рейкьявике главный тренер исландцев Арнар Гуннлаугссон пообщался со СМИ:
«У сборной Украины много талантливых футболистов, которые имеют опыт выступлений против разных команд Европы и мира. У них есть защитник, фамилию которого я не могу произнести [Забарный], но он стоит очень дорого. Мы уважаем нашего соперника.
Я помню Андрея Шевченко. Он был очень искусным игроком и тренером. Что касается Сергея Реброва, то я не знаю его лично, но слежу за его карьерой, он талантливый тренер.
Это топ-команда, и она выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Возможно, матч с Азербайджаном был не слишком удачным, но такое бывает. Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в своей лучшей форме».
