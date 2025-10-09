Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Исландии: «Надеюсь, воспользуемся, что украинцы не в лучшей форме»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 21:57
Коуч Исландии: «Надеюсь, воспользуемся, что украинцы не в лучшей форме»

Арнар Гуннлаугссон дал пресс-конференцию перед игрой квалификации ЧМ

Коуч Исландии: «Надеюсь, воспользуемся, что украинцы не в лучшей форме»
Арнар Гуннлаугссон

Накануне матча отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина в Рейкьявике главный тренер исландцев Арнар Гуннлаугссон пообщался со СМИ:

«У сборной Украины много талантливых футболистов, которые имеют опыт выступлений против разных команд Европы и мира. У них есть защитник, фамилию которого я не могу произнести [Забарный], но он стоит очень дорого. Мы уважаем нашего соперника.

Я помню Андрея Шевченко. Он был очень искусным игроком и тренером. Что касается Сергея Реброва, то я не знаю его лично, но слежу за его карьерой, он талантливый тренер.

Это топ-команда, и она выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Возможно, матч с Азербайджаном был не слишком удачным, но такое бывает. Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в своей лучшей форме».

Финляндия – Литва – 2:1. Авторы голов получили травмы. Видео голов и обзор
Эксперт: «Разговоры вокруг Реброва могли повлиять на микроклимат в сборной»
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией
сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Airwolf77
Ему сложно произнести Zabarnyi?)) А свою фамилию он хорошо произносит?))
