ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины решил судьбу матча одним ударом
Тарас Качараба отличился голом за «ДАК 1904» Дунайска Стреда в товарищеской игре
Украинский центральный защитник «ДАК 1904» (Дунайска Стреда) Тарас Качараба сыграл ключевую роль в товарищеском матче против венгерского «Уйпешта».
30-летний футболист отметился последним забитым мячом в поединке, который принес победу его команде со счетом 3:2.
На старте сезона Качараба уже провел семь матчей на клубном уровне и отметился ассистом в матче чемпионата Словакии против «Ружомберока» (2:0).
Контрольный матч. 9 октября
«Уйпешт» – «ДАК 1904» Дунайска Стреда – 2:3
Голы: Матко, 13, 16 – Гагуа, 34, Реджич, 42, Качараба, 66
Видео гола Качарабы:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист сборной Мали Усман Саване тренируется в расположении киевского клуба
Защитник сборной Украины ответил на вопросы на пресс-конференции