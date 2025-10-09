ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины решил судьбу матча одним ударом

Украинский центральный защитник «ДАК 1904» (Дунайска Стреда) Тарас Качараба сыграл ключевую роль в товарищеском матче против венгерского «Уйпешта».

30-летний футболист отметился последним забитым мячом в поединке, который принес победу его команде со счетом 3:2.

На старте сезона Качараба уже провел семь матчей на клубном уровне и отметился ассистом в матче чемпионата Словакии против «Ружомберока» (2:0).

Контрольный матч. 9 октября

«Уйпешт» – «ДАК 1904» Дунайска Стреда – 2:3

Голы: Матко, 13, 16 – Гагуа, 34, Реджич, 42, Качараба, 66

Видео гола Качарабы: