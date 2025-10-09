Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины решил судьбу матча одним ударом
Другие новости
09 октября 2025, 21:24 |
238
0

ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины решил судьбу матча одним ударом

Тарас Качараба отличился голом за «ДАК 1904» Дунайска Стреда в товарищеской игре

09 октября 2025, 21:24 |
238
0
ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины решил судьбу матча одним ударом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

Украинский центральный защитник «ДАК 1904» (Дунайска Стреда) Тарас Качараба сыграл ключевую роль в товарищеском матче против венгерского «Уйпешта».

30-летний футболист отметился последним забитым мячом в поединке, который принес победу его команде со счетом 3:2.

На старте сезона Качараба уже провел семь матчей на клубном уровне и отметился ассистом в матче чемпионата Словакии против «Ружомберока» (2:0).

Контрольный матч. 9 октября

«Уйпешт» – «ДАК 1904» Дунайска Стреда – 2:3

Голы: Матко, 13, 16 – Гагуа, 34, Реджич, 42, Качараба, 66

Видео гола Качарабы:

По теме:
Англия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Финляндия одержала волевую победу над Литвой в квалификации ЧМ-2026
Черноморец – Виктория – 0:0. Удаление Ракицкого. Видеообзор матча
Тарас Качараба товарищеские матчи ДАК 1904 Дунайска Стреда Уйпешт видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09 октября 2025, 09:54 5
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную

Футболист сборной Мали Усман Саване тренируется в расположении киевского клуба

Виталий МИКОЛЕНКО: «Исландцы очень опасны на стандартах»
Футбол | 09 октября 2025, 21:23 0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Исландцы очень опасны на стандартах»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Исландцы очень опасны на стандартах»

Защитник сборной Украины ответил на вопросы на пресс-конференции

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 17:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 21
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем