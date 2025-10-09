«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в неприятную ситуацию в интернете.

Известный украинский футбольный блогер mmuhaa23 выпустил видеоролик, в котором в течение 15 дней употреблял мельдоний – запрещенное для профессиональных футболистов вещество, за употребление которого Михаил Мудрик был отстранен от футбола в декабре 2024 года.

Михаил отреагировал на это видео следующим комментарием:

«Какой же ты eblan 😭».

Среди комментаторов публикации можно увидеть и полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова, который просто оставил в комментариях эмодзи клоуна.