  4. «Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Англия
09 октября 2025, 18:56 | Обновлено 09 октября 2025, 19:30
Украинский футболист отреагировал на видео популярного блогера

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в неприятную ситуацию в интернете.

Известный украинский футбольный блогер mmuhaa23 выпустил видеоролик, в котором в течение 15 дней употреблял мельдоний – запрещенное для профессиональных футболистов вещество, за употребление которого Михаил Мудрик был отстранен от футбола в декабре 2024 года.

Михаил отреагировал на это видео следующим комментарием:

«Какой же ты eblan 😭».

Среди комментаторов публикации можно увидеть и полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова, который просто оставил в комментариях эмодзи клоуна.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного снова покоряет Париж своей красотой
Артета вошел в топ-10 тренеров, дольше всего возглавляющих клубы АПЛ
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Источник: Instagram
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ТвояМамка
Всё шо надо знать про укро-блохеров)
А в чём скандал? Высказал мнение = скандал?
омфг
Ответить
+3
0665826283
мудрик теж свинячо-язикій ? Тому вибрав собі московитку ? "чтоби разгаварівать на одном язикє!" -свинячому!
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
в любому випадку Судаков вірно зреагував на комент Мудрика.
Ответить
0
Falko
Про клоуна Мішаня дзеркалу сказав, а люди не пойняли ) Це ж його альтерего: MMUdrik - MMUhaa23. А 23 - це не номер, як може, хтось подумав, а рік переходу в Членсі.
Пазєл склавсі ;)
Ответить
-1
Burevestnik
"eblan"  на мові Есперанто перекладається "можливо".
Треба спитати Мудрика на якій мові він написав.
 
Ответить
-1
