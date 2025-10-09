«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Украинский футболист отреагировал на видео популярного блогера
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в неприятную ситуацию в интернете.
Известный украинский футбольный блогер mmuhaa23 выпустил видеоролик, в котором в течение 15 дней употреблял мельдоний – запрещенное для профессиональных футболистов вещество, за употребление которого Михаил Мудрик был отстранен от футбола в декабре 2024 года.
Михаил отреагировал на это видео следующим комментарием:
«Какой же ты eblan 😭».
Среди комментаторов публикации можно увидеть и полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова, который просто оставил в комментариях эмодзи клоуна.
А в чём скандал? Высказал мнение = скандал?
омфг
Пазєл склавсі ;)
Треба спитати Мудрика на якій мові він написав.