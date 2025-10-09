ВИДЕО. Европейская сборная в товарищеском матче уступила команде из Океании

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Гибралтар
08.10.2025 20:00 – FT 0 : 2
Новая Каледония
09 октября 2025, 02:20 | Обновлено 09 октября 2025, 02:26
Гибралтар дома уступил Новой Каледонии со счетом 0:2

Europa Point Stadium

Сборная Новой Каледонии одержала победу в выездном товарищеском поединке против Гибралтара (2:0).

Матч состоялся на арене Europa Point Stadium в Гибралтаре,

После безголевого первого тайма гости забили два гола после перерыва. Отличились Жан Катрава и Жермен Авежен.

Это редкий случай, когда европейская сборная уступила соперникам из Океании.

Товарищеский матч. 8 октября 2025 года, Гибралтар

Гибралтар – Новая Каледония – 0:2

Голы: Катрава, 61, Авежен, 90+5

Видео голов и обзор матча

сборная Гибралтара по футболу сборная Новой Каледонии по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
