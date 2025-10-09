08.10.2025 20:00 – FT 0 : 2
ВИДЕО. Европейская сборная в товарищеском матче уступила команде из Океании
Гибралтар дома уступил Новой Каледонии со счетом 0:2
Сборная Новой Каледонии одержала победу в выездном товарищеском поединке против Гибралтара (2:0).
Матч состоялся на арене Europa Point Stadium в Гибралтаре,
После безголевого первого тайма гости забили два гола после перерыва. Отличились Жан Катрава и Жермен Авежен.
Это редкий случай, когда европейская сборная уступила соперникам из Океании.
Товарищеский матч. 8 октября 2025 года, Гибралтар
Гибралтар – Новая Каледония – 0:2
Голы: Катрава, 61, Авежен, 90+5
Видео голов и обзор матча
