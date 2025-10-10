Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль сыграет против украинской команды на турнире в Польше
Другие новости
10 октября 2025, 02:04 |
92
0

Ливерпуль сыграет против украинской команды на турнире в Польше

Участниками Number One Cup станут львовский «Рух» U-13 и черкасский ЛНЗ U-13

10 октября 2025, 02:04 |
92
0
Ливерпуль сыграет против украинской команды на турнире в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine.

С 17 по 19 октября в польском Вроцлаве состоится престижный турнир Number One Cup, участие в котором примут академии сильнейших команд из Европы.

Одним из участников станет представитель Украины – ЛНЗ U-13. Об этом сообщила пресс-служба черкасского клуба. Соперниками ЛНЗ в группе А станут сверстники из «Ливерпуля» (Англия), «Броммапойкарны» (Швеция), «Слезы Вроцлав» (Польша), «Мастхаггетс» (Швеция) и «Леха» (Польша).

На Number One Cup команды будут играть в формате «девять на девять». За победу будут бороться 36 команды, которые разделены на шесть групп по шесть участников.

Стоит отметить, что в Польше сыграет и львовский «Рух» U-13, который встретится с такими соперниками: «Парма» (Италия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Олимпик Вроцлав» (Польша), Академия KGHM Заглембе (Польша) и E. Pro (Великобритания).

ФОТО. Соперники украинских команд на престижном турнире в Польше

По теме:
Хавбек ЛНЗ сменил агента. Готовится перебраться во Францию
Ливерпуль нашел идеальную замену Салаху. Он забивал Украине и Шахтеру
Коуч ЛНЗ забраковал украинского форварда, который выбрал другой клуб
Рух Львов ЛНЗ Черкассы Ливерпуль
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола
Футбол | 10 октября 2025, 03:45 0
Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола
Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола

Британец выбрал Джордана Пикфорда

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 03:11 68
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем