Ливерпуль сыграет против украинской команды на турнире в Польше

С 17 по 19 октября в польском Вроцлаве состоится престижный турнир Number One Cup, участие в котором примут академии сильнейших команд из Европы.

Одним из участников станет представитель Украины – ЛНЗ U-13. Об этом сообщила пресс-служба черкасского клуба. Соперниками ЛНЗ в группе А станут сверстники из «Ливерпуля» (Англия), «Броммапойкарны» (Швеция), «Слезы Вроцлав» (Польша), «Мастхаггетс» (Швеция) и «Леха» (Польша).

На Number One Cup команды будут играть в формате «девять на девять». За победу будут бороться 36 команды, которые разделены на шесть групп по шесть участников.

Стоит отметить, что в Польше сыграет и львовский «Рух» U-13, который встретится с такими соперниками: «Парма» (Италия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Олимпик Вроцлав» (Польша), Академия KGHM Заглембе (Польша) и E. Pro (Великобритания).

ФОТО. Соперники украинских команд на престижном турнире в Польше