Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без ключевых игроков. Известны планы Металлиста 1925 на паузу в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 19:21 | Обновлено 08 октября 2025, 19:22
114
1

Без ключевых игроков. Известны планы Металлиста 1925 на паузу в УПЛ

Команда готовится к возобновлению чемпионата

ФК Металлист 1925

Как стало известно Sport.ua, «Металлист 1925» последним из клубов УПЛ проведет спарринг во время паузы в чемпионате, вызванной матчами сборных – 13 октября с «Колосом-2».

По имеющейся информации, в расположении харьковчан отсутствуют Иван Калюжный, Илья Крупский, вызванные в национальную и молодежную сборную Украины соответственно, и игрок молодежной сборной Албании Эрмир Рашица.

Также на больничном находятся Рамик Гаджиев, Олег Мозиль, бразилец Ари Моура и косовар Батон Забергджа.

Подготовку к календарному поединку 9-го тура с «Кудровкой», который состоится 20 октября, подопечные Младена Бартуловича начнут завтра, 9 октября.

Сейчас харьковчане занимают пятое место в УПЛ, набрав 15 очков.

По теме:
Металлург – Пробой – 0:1. Вторая победа новичка. Видео гола и обзор матча
Команда УПЛ готовится к матчу чемпионата: травмированные и спарринг
Василий КОБИН: «Команда на последние минут 10 стала неконтролируемой»
Металлист 1925 инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Arera
Чемпионы! Больше новостей про чемпионов!!!
