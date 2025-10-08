Без ключевых игроков. Известны планы Металлиста 1925 на паузу в УПЛ
Команда готовится к возобновлению чемпионата
Как стало известно Sport.ua, «Металлист 1925» последним из клубов УПЛ проведет спарринг во время паузы в чемпионате, вызванной матчами сборных – 13 октября с «Колосом-2».
По имеющейся информации, в расположении харьковчан отсутствуют Иван Калюжный, Илья Крупский, вызванные в национальную и молодежную сборную Украины соответственно, и игрок молодежной сборной Албании Эрмир Рашица.
Также на больничном находятся Рамик Гаджиев, Олег Мозиль, бразилец Ари Моура и косовар Батон Забергджа.
Подготовку к календарному поединку 9-го тура с «Кудровкой», который состоится 20 октября, подопечные Младена Бартуловича начнут завтра, 9 октября.
Сейчас харьковчане занимают пятое место в УПЛ, набрав 15 очков.
