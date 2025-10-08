Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не успел приехать. Игрок Наполи покинул сборную из-за травмы
Италия
08 октября 2025, 17:58 | Обновлено 08 октября 2025, 17:59
Не успел приехать. Игрок Наполи покинул сборную из-за травмы

Станислав Лоботко получил повреждение в матче Серии А

Не успел приехать. Игрок Наполи покинул сборную из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

30-летний полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка покинул расположение сборной Словакии из-за мышечного повреждения.

Опытный игрок прибыл в расположение национальной команды, однако задержаться надолго не смог. Полузащитник прошел медицинское обследование и оперативно покинул сборную.

Лоботка получил травму в матче шестого тура Серии А против «Дженоа» (2:1), из-за чего был заменен в конце первого тайма.

Ожидается, что Станислав пропустит около трех–четырех недель.

В нынешнем сезоне полузащитник успел провести восемь матчей на клубном уровне и отдать одну голевую передачу.

Станислав Лоботка Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A травма сборная Словакии по футболу
Андрей Витренко Источник
