Не успел приехать. Игрок Наполи покинул сборную из-за травмы
Станислав Лоботко получил повреждение в матче Серии А
30-летний полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка покинул расположение сборной Словакии из-за мышечного повреждения.
Опытный игрок прибыл в расположение национальной команды, однако задержаться надолго не смог. Полузащитник прошел медицинское обследование и оперативно покинул сборную.
Лоботка получил травму в матче шестого тура Серии А против «Дженоа» (2:1), из-за чего был заменен в конце первого тайма.
Ожидается, что Станислав пропустит около трех–четырех недель.
В нынешнем сезоне полузащитник успел провести восемь матчей на клубном уровне и отдать одну голевую передачу.
