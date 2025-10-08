Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Криштиану РОНАЛДУ: «Семья мне говорит: зачем тебе 1000 голов? Остановись»
Саудовская Аравия
08 октября 2025, 19:05
2

Криштиану РОНАЛДУ: «Семья мне говорит: зачем тебе 1000 голов? Остановись»

Форвард все же хочет оформить 1000 мячей в карьере

Криштиану РОНАЛДУ: «Семья мне говорит: зачем тебе 1000 голов? Остановись»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард Аль-Насра и сборной Португалии в большом интервью португальской прессе подтвердил, что хочет забить 1000 голов в профессиональной карьере, хотя близкие ему говорят, что уже можно заканчивать с футболом.

«Многие люди, в том числе члены моей семьи, дома мне говорят: «Зачем тебе 1000 голов? Ты уже всего добился, остановись. Но я так не думаю. Я все еще могу помогать клубу и сборной – почему бы не продолжать?».

«Осталось не так много лет карьеры, но я все еще получаю удовольствие», – сказал Роналду.

Игрок Аль-Насра на этот момент забил 946 голов.

Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: ESPN
Winner21
Та даже мне интересно когда это произойдет! Главное, чтобы не подвело здоровье, а мотивации там на полКитая хватит
Mark4854590
1000 голів це така ціль, заради якої варто ще пограти. А Роналду ще у досить непоганій формі
