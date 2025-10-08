Криштиану РОНАЛДУ: «Семья мне говорит: зачем тебе 1000 голов? Остановись»
Форвард все же хочет оформить 1000 мячей в карьере
Форвард Аль-Насра и сборной Португалии в большом интервью португальской прессе подтвердил, что хочет забить 1000 голов в профессиональной карьере, хотя близкие ему говорят, что уже можно заканчивать с футболом.
«Многие люди, в том числе члены моей семьи, дома мне говорят: «Зачем тебе 1000 голов? Ты уже всего добился, остановись. Но я так не думаю. Я все еще могу помогать клубу и сборной – почему бы не продолжать?».
«Осталось не так много лет карьеры, но я все еще получаю удовольствие», – сказал Роналду.
Игрок Аль-Насра на этот момент забил 946 голов.
