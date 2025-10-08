Футбол будущего: как ИИ меняет трансляции и аналитику

Футбол превратился в высокотехнологичное шоу благодаря искусственному интеллекту. Он теперь – «невидимый игрок», помогающий арбитрам, управляющий камерами и открывающий фанатам новый уровень аналитики.

Технологии на поле

Полуавтоматизированная система офсайда (SAOT) – ключевое новшество. 12-16 камер фиксируют игроков 50 раз в секунду, создавая 3D-модель. Точность – до 3 см, время проверки сократилось с 70 до 23 секунд. Система уже работает в Лиге чемпионов, а с сезона 2024/25 – в Премьер-лиге.

Аналитика для фанатов

ШИ открывает новые возможности для анализа игры:

· Expected Goals (xG) – оценивает вероятность гола на основе тысяч исторических попыток

· PPDA – показывает интенсивность прессинга команды

· прогнозы в реальном времени – оценивают шансы на победу даже при ничейном счете

«Основная сила искусственного интеллекта в футболе в том, что он мгновенно обрабатывает колоссальные массивы данных, – объясняет Александр Бабенко, директор компании Casino.ua. – Во время матча проходят десятки событий ежесекундно, и человек не может зафиксировать все. Алгоритмы делают это вместо людей и предоставляют зрителю информацию на уровне тренера или аналитика. Следующий шаг – персонализированный опыт: представьте, что ИИ станет вашим личным футбольным консультантом, выделяющим важные моменты из-за дополненной реальности, реагируя даже на ваш уровень эмоциональной вовлечённости».



Украинский контекст

Клубы "Динамо" и "Шахтер" уже используют международные платформы (например, Wyscout) для тактического анализа. У украинских IT-компаний есть потенциал для создания собственных спортивных технологий.

Согласно исследованию MixDigital, 60% украинцев пользуются OTT стриминговыми платформами, а 61% смотрят видео преимущественно на Smart TV. Спортивные трансляции занимают лишь около 12% просмотров, но у этого сегмента есть потенциал для роста, ведь интерес к онлайн-просмотру футбола растет. Украинские IT-компании известны своими разработками в сфере ИИ, поэтому на горизонте возможность создания собственных спортивных технологий для мирового рынка.

Баланс технологий и эмоций

Интеграция ИИ имеет риски: возможные ошибки алгоритмов, уменьшение роли человека, юридические вопросы. Но технологии должны дополнять, а не заменять футбольные эмоции.

ИИ уже коренным образом меняет способ, которым мы смотрим футбол: от высокоточных офсайд-систем до глубокой аналитики и персональных рекомендаций. Но ключевые эмоции и атмосфера стадиона остаются человеческими. Технологии призваны дополнять, а не заменять этот опыт. Для Украины это шанс не только наслаждаться новым качеством трансляций, но и стать генератором инноваций в мировом футбольном бизнесе.

