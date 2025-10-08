Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футбол будущего: как ИИ меняет трансляции и аналитику
Другие новости
08 октября 2025, 14:49 | Обновлено 08 октября 2025, 14:53
69
0

Футбол будущего: как ИИ меняет трансляции и аналитику

Баланс технологий и эмоций

08 октября 2025, 14:49 | Обновлено 08 октября 2025, 14:53
69
0
Футбол будущего: как ИИ меняет трансляции и аналитику

Футбол превратился в высокотехнологичное шоу благодаря искусственному интеллекту. Он теперь – «невидимый игрок», помогающий арбитрам, управляющий камерами и открывающий фанатам новый уровень аналитики.

Технологии на поле
Полуавтоматизированная система офсайда (SAOT) – ключевое новшество. 12-16 камер фиксируют игроков 50 раз в секунду, создавая 3D-модель. Точность – до 3 см, время проверки сократилось с 70 до 23 секунд. Система уже работает в Лиге чемпионов, а с сезона 2024/25 – в Премьер-лиге.

Аналитика для фанатов
ШИ открывает новые возможности для анализа игры:

· Expected Goals (xG) – оценивает вероятность гола на основе тысяч исторических попыток
· PPDA – показывает интенсивность прессинга команды
· прогнозы в реальном времени – оценивают шансы на победу даже при ничейном счете

«Основная сила искусственного интеллекта в футболе в том, что он мгновенно обрабатывает колоссальные массивы данных, – объясняет Александр Бабенко, директор компании Casino.ua. – Во время матча проходят десятки событий ежесекундно, и человек не может зафиксировать все. Алгоритмы делают это вместо людей и предоставляют зрителю информацию на уровне тренера или аналитика. Следующий шаг – персонализированный опыт: представьте, что ИИ станет вашим личным футбольным консультантом, выделяющим важные моменты из-за дополненной реальности, реагируя даже на ваш уровень эмоциональной вовлечённости».


Украинский контекст
Клубы "Динамо" и "Шахтер" уже используют международные платформы (например, Wyscout) для тактического анализа. У украинских IT-компаний есть потенциал для создания собственных спортивных технологий.

Согласно исследованию MixDigital, 60% украинцев пользуются OTT стриминговыми платформами, а 61% смотрят видео преимущественно на Smart TV. Спортивные трансляции занимают лишь около 12% просмотров, но у этого сегмента есть потенциал для роста, ведь интерес к онлайн-просмотру футбола растет. Украинские IT-компании известны своими разработками в сфере ИИ, поэтому на горизонте возможность создания собственных спортивных технологий для мирового рынка.

Баланс технологий и эмоций
Интеграция ИИ имеет риски: возможные ошибки алгоритмов, уменьшение роли человека, юридические вопросы. Но технологии должны дополнять, а не заменять футбольные эмоции.

ИИ уже коренным образом меняет способ, которым мы смотрим футбол: от высокоточных офсайд-систем до глубокой аналитики и персональных рекомендаций. Но ключевые эмоции и атмосфера стадиона остаются человеческими. Технологии призваны дополнять, а не заменять этот опыт. Для Украины это шанс не только наслаждаться новым качеством трансляций, но и стать генератором инноваций в мировом футбольном бизнесе.

21+ УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года выдана на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.

По теме:
Тоттенхэм запускает киберспортивный проект в США
Склоним головы. 23-летний воспитанник Вереса погиб на Херсонщине
Склоним головы. Воспитанник киевского Динамо погиб на Запорожье
футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08 октября 2025, 07:13 8
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд

Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Футбол | 07 октября 2025, 20:25 2
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо

Федерико Вальверде и Винисиусу Жуниору не нравятся решения нового коуча

«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Футбол | 08.10.2025, 11:29
«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08.10.2025, 00:55
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
07.10.2025, 10:57 22
Теннис
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем