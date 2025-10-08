Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Логичное поражение. Украина впервые не превзошла соперника по xG на ЧМ U-20
Молодежные турниры
Логичное поражение. Украина впервые не превзошла соперника по xG на ЧМ U-20

Накануне команда Михайленко проиграла испанцам…

Логичное поражение. Украина впервые не превзошла соперника по xG на ЧМ U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне сборная Украины U-20 завершила выступления на юношеском чемпионате мира, проиграв в 1/8 финала сверстникам из Испании (0:1).

По данным Wyscout, в этом матче украинцы нанесли в створ ворот соперника лишь один удар, в то время как испанцы – 3. Всего у подопечных Дмитрия Михайленко статистики насчитали 9 ударов, а у пиренейцев – 8.

Впервые на нынешнем чемпионате мира U-20 сборная Украины не превзошла соперника по показателю ожидаемых голов. Накануне он у «сине-желтых» был равен 0,5xG, в то время как у Испании U-20 составил 1,04xG.

В трех матчах групповой стадии украинцы всегда опережали оппонентов по опасности у чужих ворот, выраженной в показетеле xG. 0,89:0,6 – против Южной Кореи; 1,58:0,56 – против Панамы; 2,15:0,72 – против Парагвая.

По теме:
Григорчук раскритиковал Динамо и Шахтер после фиаско Украины U-20 на ЧМ
Известный тренер разнес Украину U-20 после поражения от Испании на ЧМ-2025
Дулуб назвал игрока, который мог бы помочь сборной Украины против Испании
сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 показатель xG статистика
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
