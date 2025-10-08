Арсенал продолжает и дальше быть рекордсменом АПЛ. Что за рекорд?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 октября 2025, 11:14 |
132
0

Сможет ли кто-нибудь в будущем превзойти достижение «канониров»?

Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал продолжает быть рекордсменом АПЛ по самой длинной беспроигрышной серии в чемпионате.

АПЛ опубликовала любопытное сравнение всех команд лиги текущего сезона.

В этот раз были взяты рекордные беспроигрышные серии клубов во время выступлений в АПЛ.

Самая длинная серия принадлежит лондонскому Арсеналу, составляющему 49 матчей.

Ливерпуль не проигрывал максимально 44 матча подряд в чемпионате, Челси – 40.

Самая маленькая беспроигрышная рекордная серия принадлежит Бернли – 8 игр.

Самые длинные беспроигрышные серии каждой команды чемпионата Англии сезона 2025/26 в матчах АПЛ

  • 49 – Арсенал
  • 44 – Ливерпуль
  • 40 – Челси
  • 32 – Манчестер Сити
  • 29 – Манчестер Юнайтед
  • 25 – Ноттингем Форест
  • 17 – Ньюкасл Юнайтед
  • 14 – Лидс Юнайтед
  • 14 – Астон Вилла
  • 14 – Тоттенхэм Хотспур
  • 12 – Брентфорд
  • 12 – Кристал Пэлас
  • 11 – Эвертон
  • 11 – Вулверхемптон
  • 11 – Борнмут
  • 10 – Сандерленд
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9 – Фулхэм
  • 9 – Брайтон
  • 8 – Бернли
чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
