Арсенал продолжает и дальше быть рекордсменом АПЛ. Что за рекорд?

Арсенал продолжает быть рекордсменом АПЛ по самой длинной беспроигрышной серии в чемпионате.

АПЛ опубликовала любопытное сравнение всех команд лиги текущего сезона.

В этот раз были взяты рекордные беспроигрышные серии клубов во время выступлений в АПЛ.

Самая длинная серия принадлежит лондонскому Арсеналу, составляющему 49 матчей.

Ливерпуль не проигрывал максимально 44 матча подряд в чемпионате, Челси – 40.

Самая маленькая беспроигрышная рекордная серия принадлежит Бернли – 8 игр.

Самые длинные беспроигрышные серии каждой команды чемпионата Англии сезона 2025/26 в матчах АПЛ

49 – Арсенал

44 – Ливерпуль

40 – Челси

32 – Манчестер Сити

29 – Манчестер Юнайтед

25 – Ноттингем Форест

17 – Ньюкасл Юнайтед

14 – Лидс Юнайтед

14 – Астон Вилла

14 – Тоттенхэм Хотспур

12 – Брентфорд

12 – Кристал Пэлас

11 – Эвертон

11 – Вулверхемптон

11 – Борнмут

10 – Сандерленд

10 – Вест Хэм Юнайтед

9 – Фулхэм

9 – Брайтон

8 – Бернли