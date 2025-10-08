Арсенал продолжает и дальше быть рекордсменом АПЛ. Что за рекорд?
Сможет ли кто-нибудь в будущем превзойти достижение «канониров»?
Арсенал продолжает быть рекордсменом АПЛ по самой длинной беспроигрышной серии в чемпионате.
АПЛ опубликовала любопытное сравнение всех команд лиги текущего сезона.
В этот раз были взяты рекордные беспроигрышные серии клубов во время выступлений в АПЛ.
Самая длинная серия принадлежит лондонскому Арсеналу, составляющему 49 матчей.
Ливерпуль не проигрывал максимально 44 матча подряд в чемпионате, Челси – 40.
Самая маленькая беспроигрышная рекордная серия принадлежит Бернли – 8 игр.
Самые длинные беспроигрышные серии каждой команды чемпионата Англии сезона 2025/26 в матчах АПЛ
- 49 – Арсенал
- 44 – Ливерпуль
- 40 – Челси
- 32 – Манчестер Сити
- 29 – Манчестер Юнайтед
- 25 – Ноттингем Форест
- 17 – Ньюкасл Юнайтед
- 14 – Лидс Юнайтед
- 14 – Астон Вилла
- 14 – Тоттенхэм Хотспур
- 12 – Брентфорд
- 12 – Кристал Пэлас
- 11 – Эвертон
- 11 – Вулверхемптон
- 11 – Борнмут
- 10 – Сандерленд
- 10 – Вест Хэм Юнайтед
- 9 – Фулхэм
- 9 – Брайтон
- 8 – Бернли
Do you think @Arsenal's record will ever be beaten? 🤔 pic.twitter.com/3ukm487oGH— Premier League (@premierleague) October 7, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федерико Вальверде и Винисиусу Жуниору не нравятся решения нового коуча
Тренер больше не рассчитывает на футболиста