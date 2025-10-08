Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль делает все возможное ради бесплатного топ-трансфера
Англия
08 октября 2025, 08:49 | Обновлено 08 октября 2025, 08:50
Ливерпуль делает все возможное ради бесплатного топ-трансфера

Внимание нескольких топ-клубов привлекает Марк Гехи

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

«Ливерпуль» нацелен на подписание английского защитника «Кристал Пэлас» Марк Гехи. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «красные» делают все возможное ради бесплатного трансфера центрбека, контракт которого с «орлами» истекает летом 2026 года. «Челси» и «Барселона» также заинтересованы Гехи, футболист же ждет конкретики от мадридского «Реала».

«Бавария» может подписать англичанина, если команду покинут Упамекано или Ким Мин Джэ.

В текущем сезоне Марк Гехи провел 14 матчей на куном уровне, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо очень хочет видеть в «Реале» игрока «Ливерпуля».

Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
