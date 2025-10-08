Ливерпуль делает все возможное ради бесплатного топ-трансфера

«Ливерпуль» нацелен на подписание английского защитника «Кристал Пэлас» Марк Гехи. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «красные» делают все возможное ради бесплатного трансфера центрбека, контракт которого с «орлами» истекает летом 2026 года. «Челси» и «Барселона» также заинтересованы Гехи, футболист же ждет конкретики от мадридского «Реала».

«Бавария» может подписать англичанина, если команду покинут Упамекано или Ким Мин Джэ.

В текущем сезоне Марк Гехи провел 14 матчей на куном уровне, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо очень хочет видеть в «Реале» игрока «Ливерпуля».