Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев
Молодежные турниры
07 октября 2025, 22:57 | Обновлено 07 октября 2025, 23:10
354
0

Пабло Гарсия из Бетиса отличился на 24-й минуте матча 1/8 финала ЧМ U-20

Суспільне

Сборная Украины U-20 играет матч плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в игре 1/8 финала встречаются сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Неудачно создавая офсайд, Украина U-20 пропустила гол от испанцев (0:1).

Пабло Гарсия из Бетиса отличился на 24-й минуте матча 1/8 финала ЧМ U-20.

ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин

По теме:
Украина U-20 – Испания U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Хавбек Кудровки прокомментировал забитый гол с центра поля
ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 видео голов и обзор Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
