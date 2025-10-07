Молодежные турниры07 октября 2025, 22:57 | Обновлено 07 октября 2025, 23:10
354
0
ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев
Пабло Гарсия из Бетиса отличился на 24-й минуте матча 1/8 финала ЧМ U-20
07 октября 2025, 22:57 | Обновлено 07 октября 2025, 23:10
354
0
Сборная Украины U-20 играет матч плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
7 октября в 22:30 в Вальпараисо в игре 1/8 финала встречаются сборные Украины U-20 и Испании U-20.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Неудачно создавая офсайд, Украина U-20 пропустила гол от испанцев (0:1).
Пабло Гарсия из Бетиса отличился на 24-й минуте матча 1/8 финала ЧМ U-20.
ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 3
У Марлона Сантоса проблемы с весом
Футбол | 07 октября 2025, 14:59 10
Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026
Футбол | 07.10.2025, 22:19
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Футбол | 07.10.2025, 02:38
Комментарии 0
Популярные новости
Футзал
Бокс
05.10.2025, 19:57 243
06.10.2025, 08:52 5
06.10.2025, 09:21 30
06.10.2025, 06:23 38
06.10.2025, 22:28
06.10.2025, 23:01