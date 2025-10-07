ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев

Сборная Украины U-20 играет матч плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в игре 1/8 финала встречаются сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Неудачно создавая офсайд, Украина U-20 пропустила гол от испанцев (0:1).

Пабло Гарсия из Бетиса отличился на 24-й минуте матча 1/8 финала ЧМ U-20.

ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин