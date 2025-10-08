Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, что в начале полномасштабной войны получил предложения уехать в днр.
«Я потерял все в Донецке. Не хочу много об этом говорить, но в начале полномасштабной войны мне предлагали вернуться туда. Предлагали деньги – не буду уточнять, кто именно.
Я ответил им, что никогда не был и не буду предателем. Я родился в Украине, и даже если не в совершенстве владею украинским, я все равно остаюсь украинцем», – сказал Селезнев.
На счету Евгения Селезнева 58 матчей и 11 забитых мячей в составе национальной сборной Украины.
Ранее Евгений Селезнев второй раз стал отцом.
