Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 23:47
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

УАФ. Евгений Селезнев

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, что в начале полномасштабной войны получил предложения уехать в днр.

«Я потерял все в Донецке. Не хочу много об этом говорить, но в начале полномасштабной войны мне предлагали вернуться туда. Предлагали деньги – не буду уточнять, кто именно.

Я ответил им, что никогда не был и не буду предателем. Я родился в Украине, и даже если не в совершенстве владею украинским, я все равно остаюсь украинцем», – сказал Селезнев.

На счету Евгения Селезнева 58 матчей и 11 забитых мячей в составе национальной сборной Украины.

Ранее Евгений Селезнев второй раз стал отцом.

Евгений Селезнев российско-украинская война днр
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
