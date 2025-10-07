Скандалил с Левандовски. Польский тренер может возглавить новую сборную

53-летний польский специалист Михал Пробеж стал одним из кандидатов на пост тренера сборной Казахстана по футболу.

По информации источника, Михал в ближайшее время может возглавить национальную команду, которая в данный момент остаётся без постоянного наставника.

На сегодняшний день обязанности тренера сборной Казахстана выполняет Талгат Байсуфинов, до него командой руководил Али Алиев, который в сентябре покинул сборную после разгромного поражения от Бельгии.

Последним местом работы Михала стала национальная сборная Польши, в которой он проработал с сентября 2023 года по июнь 2025 года. Одной из причин ухода Пробежа из сборной стал конфликт с Робертом Левандовски.