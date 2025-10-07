Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скандалил с Левандовски. Польский тренер может возглавить новую сборную
07 октября 2025, 20:01 | Обновлено 07 октября 2025, 20:07
Скандалил с Левандовски. Польский тренер может возглавить новую сборную

Михал Пробеж стал кандидатом на пост тренера сборной Казахстана

Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Пробеж

53-летний польский специалист Михал Пробеж стал одним из кандидатов на пост тренера сборной Казахстана по футболу.

По информации источника, Михал в ближайшее время может возглавить национальную команду, которая в данный момент остаётся без постоянного наставника.

На сегодняшний день обязанности тренера сборной Казахстана выполняет Талгат Байсуфинов, до него командой руководил Али Алиев, который в сентябре покинул сборную после разгромного поражения от Бельгии.

Последним местом работы Михала стала национальная сборная Польши, в которой он проработал с сентября 2023 года по июнь 2025 года. Одной из причин ухода Пробежа из сборной стал конфликт с Робертом Левандовски.

