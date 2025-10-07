Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 октября 2025, 18:44 | Обновлено 07 октября 2025, 18:45
Бывший спортивный директор Барселоны нашел себе место в мадридском гранде

Матеу Алемани стал часть проекта мадридского «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матеу Алемани

Бывший спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани продолжит свою карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».

62-летний специалист был назначен на должность руководителя отдела мужского профессионального футбола клуба. Его зоной ответственности станут развитие основной команды, дубля и развитие игроков академии клуба. До Матеу данную должность занимал Андреа Берта, который весной 2025 года перебрался в «Арсенал»

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звезду «Атлетико».

Матеу Алемани Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Атлетико Мадрид
