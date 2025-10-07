Бывший спортивный директор Барселоны нашел себе место в мадридском гранде
Матеу Алемани стал часть проекта мадридского «Атлетико»
Бывший спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани продолжит свою карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».
62-летний специалист был назначен на должность руководителя отдела мужского профессионального футбола клуба. Его зоной ответственности станут развитие основной команды, дубля и развитие игроков академии клуба. До Матеу данную должность занимал Андреа Берта, который весной 2025 года перебрался в «Арсенал»
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звезду «Атлетико».
Mateu Alemany, nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. Carlos Bucero le incorpora al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño.— Atlético de Madrid (@Atleti) October 7, 2025
ℹ️ https://t.co/HSfNB5VfLM pic.twitter.com/SGgaaw2K5j
