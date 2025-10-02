Нужно 200 млн евро. Барселона нашла замену Левандовски у конкурента

Президент Барселоны Жоан Лапорта уже думает, кто будет новым основным центральным нападающим после Роберта Левандовски.

Каталонцы считают идеальной кандидатурой форварда Атлетико Хулиана Альвареса.

При этим в Барселоне понимают, что Атлетико так просто не отпустит в состав конкурента своего топового игрока и потребует не менее 200 миллионов евро. Контракт Альвареса рассчитан до 2030 года, поэтому переговоры легкими не будут.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

Контракт Левандовски завершается летом 2026 года.