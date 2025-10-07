Александра Олейникова – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

7 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус (WTA 129). Ориентировочное время начала матча – 16:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Рус.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Лолы Радивоевич, либо против Мириам Булгару.