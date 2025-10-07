Александра Олейникова – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 на Мальорке
7 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус (WTA 129). Ориентировочное время начала матча – 16:40 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Рус.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Лолы Радивоевич, либо против Мириам Булгару.
