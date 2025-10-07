Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александра Олейникова – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
WTA
07 октября 2025, 16:40 | Обновлено 07 октября 2025, 16:56
429
1

Александра Олейникова – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 на Мальорке

07 октября 2025, 16:40 | Обновлено 07 октября 2025, 16:56
429
1 Comments
Александра Олейникова – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Instagram. Александра Олейникова

7 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 на Мальорке, Испания.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус (WTA 129). Ориентировочное время начала матча – 16:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Рус.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Лолы Радивоевич, либо против Мириам Булгару.

Александра Олейникова Аранча Рус WTA Мальорка смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
є 1 сет!Рус сдавайся!
