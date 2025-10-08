Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 18-летнего футболиста 230 миллионов евро, что станет рекордным трансфером в истории футбола.

Сейчас рекордная сумма перехода игрока принадлежит Неймару, который в 2017 году тоже сменил «Барселону» на «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

