Бразилия
07 октября 2025, 22:02
Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол

Эвертон Рибейро защищает цвета «Баи»

Эвертон Рибейро

36-летний бразильский вингер «Баи» Эвертон Рибейро в своем Instagram сообщил, что ему диагностировали рак щитовидной железы:

«Привет, друзья. Мне нужно поделиться с вами некоторыми новостями. Около месяца назад у меня обнаружили рак щитовидной железы

Сегодня мне сделали операцию и все прошло хорошо, слава Богу. Я все еще лечусь, с верой и поддержкой моей семьи и вас. Спасибо за каждую молитву и любовь. Когда вы рядом со мной, все имеет значение.

Я уверен, что вместе мы выиграем эту битву».

В активе Эвертона Рибейро 22 матча и 3 гола в составе национальной сборной Бразилии. В этом сезоне он провел 24 поединка в бразильской Серии А, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
