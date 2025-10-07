Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол
Эвертон Рибейро защищает цвета «Баи»
36-летний бразильский вингер «Баи» Эвертон Рибейро в своем Instagram сообщил, что ему диагностировали рак щитовидной железы:
«Привет, друзья. Мне нужно поделиться с вами некоторыми новостями. Около месяца назад у меня обнаружили рак щитовидной железы
Сегодня мне сделали операцию и все прошло хорошо, слава Богу. Я все еще лечусь, с верой и поддержкой моей семьи и вас. Спасибо за каждую молитву и любовь. Когда вы рядом со мной, все имеет значение.
Я уверен, что вместе мы выиграем эту битву».
В активе Эвертона Рибейро 22 матча и 3 гола в составе национальной сборной Бразилии. В этом сезоне он провел 24 поединка в бразильской Серии А, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
