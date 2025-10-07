Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, которого намерен продать Трабзонспор, подорожал на 2,5 млн евро
Турция
07 октября 2025, 12:41 |
452
0

Украинец, которого намерен продать Трабзонспор, подорожал на 2,5 млн евро

Турецкий клуб доволен прогрессом 23-летнего защитника Арсения Батагова

07 октября 2025, 12:41 |
452
0
Украинец, которого намерен продать Трабзонспор, подорожал на 2,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов подорожал на 2,5 млн евро после последнего обновления трансферной стоимости на портале Transfermarket.

Президент и тренерский штаб «бордово-синих» довольны прогрессом 23-летнего футболиста и уверены, что смогут заработать солидные деньги после продажи украинца.

«Батагов может принести «Трабзонспору» один из рекордных трансферных доходов за все время существования клуба. Украинский защитник присоединился к турецкой команде в 2024 году, постепенно адаптировалсяи стал незаменимым игроком.

Несмотря на юный возраст, он обладает удивительно зрелым характером и глубоким пониманием игры. Он твёрдо стоит на ногах и с каждым днём всё лучше интегрируется в команду. По мере того, как улучшается игра Арсения, растёт и его рыночная стоимость. Этим летом 23-летний игрок получил множество писем с предложениями о трансфере. Известно, что за ним следят команды европейских грандов.

После обновления от Transfermarket, рыночная стоимость Батагова выросла на 2,5 миллиона евро и теперь составляет 7 миллионов евро, что делает его четвёртым по стоимости игроком «Трабзонспора»», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне Батагов провел восемь матчей во всех турнирах. Контракт украинского защитника с турецким клубом истекает в июне 2028 года.

По теме:
Убедил руководство. Трабзонспор готов выкупить контракт Онана
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Клуб с украинцем получил запрет на трансферы. Известна причина
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Transfermarkt
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Теннис | 07 октября 2025, 10:57 14
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане

Марта в трех сетах уступила Каролине Муховой в первом раунде тысячника в Китае

Тарас МИХАВКО: «Почему Шовковский не делал замену пять минут?»
Футбол | 07 октября 2025, 12:17 1
Тарас МИХАВКО: «Почему Шовковский не делал замену пять минут?»
Тарас МИХАВКО: «Почему Шовковский не делал замену пять минут?»

Защитник «Динамо» рассказал о своем состоянии после повреждения, полученного в матче ЛК

Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Футбол | 06.10.2025, 22:28
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Лига фанерных грандов
Футбол | 06.10.2025, 17:00
Лига фанерных грандов
Лига фанерных грандов
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06.10.2025, 13:29
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 9
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 26
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем