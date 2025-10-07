Украинец, которого намерен продать Трабзонспор, подорожал на 2,5 млн евро

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов подорожал на 2,5 млн евро после последнего обновления трансферной стоимости на портале Transfermarket.

Президент и тренерский штаб «бордово-синих» довольны прогрессом 23-летнего футболиста и уверены, что смогут заработать солидные деньги после продажи украинца.

«Батагов может принести «Трабзонспору» один из рекордных трансферных доходов за все время существования клуба. Украинский защитник присоединился к турецкой команде в 2024 году, постепенно адаптировалсяи стал незаменимым игроком.

Несмотря на юный возраст, он обладает удивительно зрелым характером и глубоким пониманием игры. Он твёрдо стоит на ногах и с каждым днём всё лучше интегрируется в команду. По мере того, как улучшается игра Арсения, растёт и его рыночная стоимость. Этим летом 23-летний игрок получил множество писем с предложениями о трансфере. Известно, что за ним следят команды европейских грандов.

После обновления от Transfermarket, рыночная стоимость Батагова выросла на 2,5 миллиона евро и теперь составляет 7 миллионов евро, что делает его четвёртым по стоимости игроком «Трабзонспора»», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне Батагов провел восемь матчей во всех турнирах. Контракт украинского защитника с турецким клубом истекает в июне 2028 года.