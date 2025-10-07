Почти пустой лазарет. Александрия готовится к тренировочному процессу

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» во время международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, возобновят тренировочный процесс 8 октября. А 12 октября в Александрии проведут контрольный поединок с ЛНЗ.

В расположении команды отсутствуют Даниил Ващенко и Николай Огарков, которые находятся в молодежной и юниорской сборных Украины.

В лазарете находился Денис Шостак, но на этой неделе он уже будет готовиться в общей группе.

Сейчас «горожане» набрали семь очков и занимают 13 место в чемпионате.

