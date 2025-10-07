Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти пустой лазарет. Александрия готовится к тренировочному процессу
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 12:16 | Обновлено 07 октября 2025, 12:18
67
0

Почти пустой лазарет. Александрия готовится к тренировочному процессу

8 октября команда вернется к тренировкам

07 октября 2025, 12:16 | Обновлено 07 октября 2025, 12:18
67
0
Почти пустой лазарет. Александрия готовится к тренировочному процессу
ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» во время международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, возобновят тренировочный процесс 8 октября. А 12 октября в Александрии проведут контрольный поединок с ЛНЗ.

В расположении команды отсутствуют Даниил Ващенко и Николай Огарков, которые находятся в молодежной и юниорской сборных Украины.

В лазарете находился Денис Шостак, но на этой неделе он уже будет готовиться в общей группе.

Сейчас «горожане» набрали семь очков и занимают 13 место в чемпионате.

Ранее тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко оценил автогол Кампуша и ситуацию Ковальца.

По теме:
Чайка – Пенуэл, Полесье-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты в паузе чемпионата ограничатся тренировочным процессом
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Николай Огарков Даниил Ващенко Денис Шостак Александрия ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07 октября 2025, 02:38 5
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян

Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко

Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Теннис | 07 октября 2025, 10:57 14
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане

Марта в трех сетах уступила Каролине Муховой в первом раунде тысячника в Китае

Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Футбол | 06.10.2025, 19:41
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Футбол | 07.10.2025, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 1
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем