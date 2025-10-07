Почти пустой лазарет. Александрия готовится к тренировочному процессу
8 октября команда вернется к тренировкам
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» во время международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, возобновят тренировочный процесс 8 октября. А 12 октября в Александрии проведут контрольный поединок с ЛНЗ.
В расположении команды отсутствуют Даниил Ващенко и Николай Огарков, которые находятся в молодежной и юниорской сборных Украины.
В лазарете находился Денис Шостак, но на этой неделе он уже будет готовиться в общей группе.
Сейчас «горожане» набрали семь очков и занимают 13 место в чемпионате.
Ранее тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко оценил автогол Кампуша и ситуацию Ковальца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко
Марта в трех сетах уступила Каролине Муховой в первом раунде тысячника в Китае