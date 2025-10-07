Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своем сотрудничестве с экс-футболистом «бело-синих» Виктором Леоненко, который играл за столичную команду с 1992 по 1998 год:

«Когда киевское «Динамо» приобрело у московского «Динамо» Виктора Леоненко, меня сразу предупредили: «Йожеф, будь готов – ты с ним намучаешься».

Однако и сейчас, много лет спустя, могу сказать: Леоненко запомнился мне как очень талантливый и сильный форвард «Динамо». У него был поставлен удар с обеих ног, он был быстрым, цепким, настойчивым и неуступчивым. В чем-то он напоминал мне немца Герда Мюллера. Считаю, «Динамо» угадало с его приобретением. Сейчас смотрю многие матчи и понимаю, что в Украине таких игроков нет. И я не ставил бы Ярмоленко и Леоненко в один ряд. Это совершенно разные футболисты и по своему таланту, и по характеру.

Что касается наших взаимоотношений – у меня с ним не было проблем, он всегда выполнял установку. За все время совместной работы вспоминаю только два эпизода, которые немного выбивались из привычного ритма.

Позже, когда в «Динамо» вернулся Валерий Лобановский, он отправил Леоненко в дубль. Однако повторюсь, у нас с Виктором были нормальные отношения. Каждый делал свою работу и пытался принести пользу клубу», – вспомнил Сабо.