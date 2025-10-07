Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику
Испания
07 октября 2025, 10:33 | Обновлено 07 октября 2025, 10:39
1224
0

Барселона выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику

В услугах уругвайского защитника Рональда Араухо заинтересован лондонский «Челси»

07 октября 2025, 10:33 | Обновлено 07 октября 2025, 10:39
1224
0
Барселона выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Защитник испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо будет выставлен на трансфер и покинет команду во время зимнего окна. Об этом сообщил Football Transfers.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик недоволен игрой 26-летнего футболиста в нынешнем сезоне и частыми ошибками с его стороны. Президент «блаугранас» согласился отпустить игрока, на которого не рассчитывает немецкий специалист.

В услугах Араухо заинтересован английский «Челси» – лондонский клуб пытался подписать уругвайца еще летом, но тогда тот отклонил все предложения. Теперь ситуация изменилась. Представитель Премьер-лиги уверен, что сможет оформить трансфер защитника за 40 млн евро.

«Барселона» рассмотрит все предложения о трансфере своего футболиста и не собирается ставить высокие финансовые требования.

В нынешнем сезоне Рональд провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт футболиста с каталонской командой истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 35 млн евро.

По теме:
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Немаленькая сумма. Шахтер сделал серьезное предложение по вингеру
Продажа зимой. Алонсо поставил крест на дорогостоящем трансфере Реала
Барселона Челси Рональд Араухо Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 3
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании
Футбол | 07 октября 2025, 10:17 0
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании

Бывший игрок «сине-желтых» поделился мнением о поединке 1/8 финала турнира в Чили

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 06.10.2025, 12:54
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 8
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 26
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем