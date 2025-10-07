Барселона выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику
В услугах уругвайского защитника Рональда Араухо заинтересован лондонский «Челси»
Защитник испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо будет выставлен на трансфер и покинет команду во время зимнего окна. Об этом сообщил Football Transfers.
По информации источника, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик недоволен игрой 26-летнего футболиста в нынешнем сезоне и частыми ошибками с его стороны. Президент «блаугранас» согласился отпустить игрока, на которого не рассчитывает немецкий специалист.
В услугах Араухо заинтересован английский «Челси» – лондонский клуб пытался подписать уругвайца еще летом, но тогда тот отклонил все предложения. Теперь ситуация изменилась. Представитель Премьер-лиги уверен, что сможет оформить трансфер защитника за 40 млн евро.
«Барселона» рассмотрит все предложения о трансфере своего футболиста и не собирается ставить высокие финансовые требования.
В нынешнем сезоне Рональд провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт футболиста с каталонской командой истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 35 млн евро.
