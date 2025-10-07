Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Время вышло». Чемпион мира призвал принять радикальные меры по Довбику
Италия
07 октября 2025, 01:41
Франческо Грациани посоветовал Роми продать украинского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Грациани поделился мыслями о победе «Ромы» в матче 6-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1).

«Это чудо – видеть «Рому» на вершине турнирной таблицы. У них – все хорошо, и им немного везет: это идеальное сочетание. Ничья на «Артемио Франки» была бы вполне справедливым результатом.

В атаке «Ромы» сохраняются уже привычные проблемы. В январе команду нужно усилить, продав Довбика и приобретя еще одного центрального нападающего. Его время пришло», – сказал бывший футболист Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Ранее легенда «Ромы» Амантино Манчини дал совет Довбику.

Harun Bakircioğlu
Идиот какой-то. Продать форварда и купить форварда, то еще один не получится, форвардов столько же останется. Это не считая, что предлагает продать того форварда у которого на один гол больше, чем у второго форварда.
dimando560
Експертам більше не наливать!
